5 thói quen ăn uống ‘nhỏ nhưng có võ’ giúp giảm nguy cơ đột quỵ, bác sĩ khuyên ai cũng nên áp dụng

1 ngày trước

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và áp lực cao, việc tăng cường sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam. Thay vì chờ đến khi có vấn đề sức khỏe mới tìm cách khắc phục, người tiêu dùng thông minh ngày nay đã chủ động đầu tư vào việc duy trì và nâng cao thể trạng từ sớm.