Người phụ nữ phát hiện khối u xương hiếm gặp sát cột sống từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đau lưng kéo dài, phát hiện khối u sát cột sống

Trong khoảng 3 tháng, chị Thanh thường xuyên bị đau cổ vai gáy và lưng, đặc biệt ở vùng lưng bên phải. Cơn đau lan xuống hai chân, tăng nhiều về đêm, kèm tình trạng tê cả hai tay và chân.

Đến khám tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chị được chỉ định chụp CT. Kết quả phát hiện khối u kích thước 21×33 mm nằm sau cung xương sườn số 6 bên phải, gần cột sống. Tại vị trí này, màng phổi phải cũng dày lên bất thường, khoảng 15 mm.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu của bệnh viện cho biết tổn thương ở xương sườn có thể là u nguyên phát hoặc liên quan đến ung thư từ cơ quan khác di căn đến xương. Vì vậy, êkíp cần xác định bản chất và phạm vi tổn thương trước khi lựa chọn phương án điều trị.

Kết quả chụp CT toàn thân chưa ghi nhận bất thường hoặc tổn thương nào nghi ngờ ung thư. Dù hình ảnh gợi ý khả năng u lành tính, khối u vẫn tồn tại, gây đau đớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

Ảnh chụp CT ghi nhận khối u bất thường ở xương sườn số 6 bên phải của người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, nếu kéo dài, khối u phát triển lớn ở vị trí sát cột sống có thể chèn ép các dây thần kinh liên sườn, khiến cơn đau nhức dữ dội và lan rộng, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Khối u chèn ép lồng ngực lâu ngày còn có nguy cơ làm biến dạng khung xương, ảnh hưởng chức năng hô hấp, thậm chí phá hủy cấu trúc xương sườn khiến xương dễ gãy.

Ngoài ra, nếu khối u bám sâu vào khối gân cơ lưng và các cơ quan lân cận, việc phẫu thuật về sau có thể phức tạp hơn, làm tăng nguy cơ tụ dịch và kéo dài thời gian hồi phục.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u, xác định bản chất tổn thương

Sau hội chẩn, êkíp quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u, vừa lấy mẫu mô làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định chính xác bản chất tổn thương, vừa giúp chấm dứt tình trạng đau kéo dài cho người bệnh.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh cho biết khối u nằm sát cột sống, giữa hệ thống gân cơ dày đặc và các cơ quan quan trọng trong lồng ngực, đặt ra nhiều thách thức cho êkíp phẫu thuật. Việc bóc tách rộng có thể gây tổn thương mô lành, làm tăng nguy cơ chảy máu, tụ dịch và kéo dài thời gian hồi phục.

Do đó, êkíp sử dụng kỹ thuật cắt xương tối thiểu, tiếp cận trực tiếp tổn thương, hạn chế phạm vi bóc tách các lớp cơ xung quanh. Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định chính xác bản chất khối u, làm cơ sở đưa ra phương án điều trị bổ sung nếu cần thiết.

Sau mổ, chị Thanh hồi phục tốt, các triệu chứng đau lưng chấm dứt, vết mổ ít đau. Người bệnh có thể đi lại, ăn uống bình thường và xuất viện sau 3 ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là u nguyên bào xương (osteoblastoma), một loại u xương lành tính nhưng có xu hướng phát triển nhanh và phá hủy mô xương xung quanh.

U nguyên bào xương hiếm gặp, cần lưu ý dấu hiệu đau về đêm

U nguyên bào xương là bệnh lý khá hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số các trường hợp u xương nguyên phát. Bệnh thường xuất hiện ở người trẻ từ 10-30 tuổi, hay gặp nhất tại vùng cột sống, xương cùng, xương dài hoặc xương dẹt.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh lưu ý, các triệu chứng đau mỏi vùng lưng, cột sống hoặc đau liên sườn thường dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện bất thường, đau nhiều về đêm, tăng dần theo thời gian hoặc đi kèm dấu hiệu tê bì tay chân, người bệnh không nên chủ quan.

Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chụp chiếu và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Việc phát hiện sớm tổn thương hoặc khối u bất thường giúp bác sĩ có phương án điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng.