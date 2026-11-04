Người xưa căn dặn: Bếp có 5 thứ, gia đình khó giữ được sự bình an

1 tuần trước

GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.