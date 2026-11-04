Người xưa căn dặn: Bếp có 5 thứ, gia đình khó giữ được sự bình an
GĐXH - Theo kinh nghiệm của người xưa, nhà bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và nếp sống của cả gia đình.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Mẹo đơn giản để ngôi nhà bạn thêm sang trọng mà không cần chi nhiều tiềnỞ -
GĐXH - Nếu bạn đang cảm thấy ngôi nhà của mình thiếu đi vẻ sáng bóng và cần một chút điểm nhấn, hãy làm theo các bước đơn giản sau, ngôi nhà của bạn sẽ trở nên sang trọng hơn.
Cách trang trí nhà Halloween đơn giản với nguyên liệu dễ kiếm, tiết kiệm chi phí lại gây ấn tượngỞ -
GĐXH - Halloween hay còn được gọi là Lễ hội ma, dịp lễ này mọi người sẽ hóa trang và trang trí nhà cửa của mình. Bạn có thể cùng những người thân trang trí nhà cho dịp Halloween sắp tới.
Hé lộ nội thất sang trọng căn biệt thự mới của cặp đôi Việt Anh - Quỳnh NgaKhông gian sống -
GĐXH - Bản thiết kế 3D căn biệt thự liền kề của cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga nhận được sự chú ý của khán giả.
Cha mẹ cần phải dạy con bộ kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra, đặc biệt nhà gắn "chuồng cọp"Ở -
GĐXH - Bên cạnh việc chủ động cắt mở lối thoát hiểm phụ, cha mẹ nhất định phải dạy con bộ kỹ năng sinh tồn khẩn cấp dưới đây để ứng phó kịp thời trong những thời khắc sinh tử.
Loại cây được ví như 'máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùaKhông gian sống -
GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.
Loại cây trong vườn nên cắt tỉa đầu mùa thu giúp cây trút bỏ cành lá già cỗi, ra hoa nở rộKhông gian sống -
GĐXH - Đầu mùa thu là thời điểm rất phù hợp cho việc chăm sóc cây cối do nhiệt độ đã giảm dần, không khí trở nên mát mẻ hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn cắt tỉa cây, giúp chúng hồi sinh và phát triển lại.
Nhà ở xuống cấp và rủi ro cháy nổ: Những dấu hiệu cảnh báo và cách PCCCỞ -
GĐXH - Sống trong một ngôi nhà xuống cấp không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro mất an toàn. Cần trang bị những giải pháp PCCC chuẩn nào để đảm bảo an toàn, hãy đọc bài viết này.
Cách xử lý hoa giấy ra hoa đúng dịp Tết 2027Ở -
GĐXH - Cây hoa giấy dễ trồng và chăm sóc nên được nhiều người yêu thích trồng ở trước cổng nhà, làm cây bonsai. Cây nở hoa vào mùa hè đến hết mùa thu. Tuy nhiên, để cây hoa giấy nở hoa đúng vào dịp Tết đang được nhiều người quan tâm.
Ban công và lô gia đẹp khác nhau thế nào? Xu hướng thiết kế hiện nayỞ -
GĐXH - Lô gia và ban công là hai không gian mở thường được sử dụng để thư giãn, ngắm cảnh và đón gió mát. Tuy nhiên, giữa hai không gian này có một số điểm khác biệt cơ bản.
Loại cây nhả oxy vào ban đêm, giúp phòng ngủ thêm phần sinh động lại giảm căng thẳng hiệu quảỞ -
GĐXH - Nếu bạn có ý định đặt một vài chậu cây cảnh trong phòng ngủ thì nên chọn những loại cây sau vì chúng có tác dụng tốt đối với giấc ngủ.