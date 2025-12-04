Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 năm
GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.
Nguyễn Thị Huyền trên trang cá nhân đã chia sẻ lại khoảnh khắc tỏa sáng tại Miss World cách đây 21 năm của cô. Ở thời điểm đó, nụ cười của người đẹp gốc Hải Phòng đã gây được thiện cảm lớn với khán giả quốc tế. Nguyễn Thị Huyền tự tin, rạng rỡ khi đứng ngay sát người đẹp đăng quang Miss World 2004. Đây được xem là hình ảnh đẹp khó quên trong lòng nhiều fan nhan sắc Việt.
Được biết, trước khi có hình ảnh này, Nguyễn Thị Huyền được khán giả nhớ đến là một hoa hậu xinh đẹp trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004. Năm ấy, cuộc thi thu hút gần 3.000 thí sinh ghi danh nhưng chỉ có 21 cô gái lọt vào chung kết. Kết quả, Nguyễn Thị Huyền đến từ Hải Phòng giành vương miện cao nhất. Á hậu 1 là Trịnh Chân Trân còn danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Thời điểm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền mới 19 tuổi, đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuối năm 2004, người đẹp đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc. Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với Hoa hậu Trung Quốc).
Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Sau cuộc thi năm đó, Nguyễn Thị Huyền chuyên tâm vào học tập, cô sang Anh du học chuyên ngành truyền thông. Hoa hậu quê Hải Phòng tốt nghiệp cử nhân loại giỏi sau hai năm và trở về Việt Nam. Tới năm 2012, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học Nghiên cứu sinh rồi làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Về đời tư, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền kín tiếng. Trên trang cá nhân, người đẹp chỉ chia sẻ về công việc và con gái cùng những hoạt động của cá nhân. Cũng như nhiều người nổi tiếng khác, Nguyễn Thị Huyền muốn giữ gìn gia đình bình yên.
