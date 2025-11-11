Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ GĐXH – Không son phấn, không xiêm y lộng lẫy, hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện, đến thăm và chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai bão lũ khiến khán giả xúc động.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã gửi đến con gái những lời chúc ý nghĩa nhân dịp Khánh Linh vừa tròn 18 tuổi. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật cô công chúa 18 tuổi của mẹ! Chúc con thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Sinh nhật bù sau nha! Mẹ thương bé Heo nhất trên đời".

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh con gái xinh đẹp.

Được biết, Khánh Linh sinh năm 2007, hiện đang du học ở Anh quốc. Cách đây ít tháng, trong dịp tốt nghiệp THPT, cô đã gửi những lời tình cảm đến mẹ bằng một bức thứ ngắn. Trong thư ghi: "Vậy là đến lúc con sẽ phải rời xa vòng tay của mẹ và tự lập rồi. Con muốn nói lời cảm ơn siêu to khổng lồ vì mẹ đã dạy dỗ con thành một người tử tế, hy sinh nhiều vì con. Mẹ luôn là người phụ nữ con ngưỡng mộ nhất, mẹ siêu mạnh mẽ và con luôn học sự mạnh mẽ đó từ mẹ. Con mong rằng sau này con sẽ giỏi bằng một nửa phần của mẹ thôi cũng được. Siêu sung sướng khi được quyền tự hào nói với thế giới mẹ con là Nguyễn Thị Huyền, người phụ nữ xinh giỏi giang nhất trên đời . Con yêu mẹ nhiều lắm, hồi nhỏ thì so sánh yêu mẹ nhiều, to như trái đất, mặt trời nhưng lớn lên mới hiểu rằng không có gì trên đời to bằng tình yêu con dành cho mẹ. Con mong là con đã làm mẹ tự hào và sẽ còn làm mẹ tự hào hơn nữa".

Con gái Nguyễn Thị Huyền trong lễ tốt nghiệp THPT.

Qua những tâm sự của 2 mẹ con Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, khán giả có thể thấy tình cảm yêu thương của hai mẹ con. Ở đời thực, Hoa hậu Việt Nam 2004 thường chia sẻ hình ảnh con gái Khánh Linh với niềm tự hào lớn. Thiếu nữ không chỉ ngoan ngoãn học giỏi mà còn kế thừa gen xinh đẹp của mẹ. Điều này được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đồng tình.