Nhà gái bắt mua nhà mới cho cưới, tôi chia tay vì không muốn cả đời làm con nợ

Tôi 34 tuổi, là nhân viên sửa chữa đồ điện tử, công việc đều đều, thu nhập vừa phải. Bạn gái kém 8 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm thì có đến 2 năm phải lén lút vì gia đình cô ấy không đồng ý mối quan hệ này.

Trong lần đầu tôi về ra mắt khi yêu nhau được 1 năm, bố mẹ bạn gái đã tỏ thái độ không ưng vì nhà họ có điều kiện, còn tôi chỉ là thanh niên tỉnh lẻ lên Hà Nội thuê trọ, công việc thì còn bấp bênh. Sau đó, tôi và bạn gái chỉ dám yêu nhau bí mật.

Lần thứ hai gặp mặt nhà gái là đầu năm nay, khi tôi đến đặt vấn đề tiến tới hôn nhân. Gia đình bạn gái nói thẳng rằng họ không thể ngăn cấm chuyện cô ấy yêu ai, tuy nhiên nếu muốn cưới thì tôi phải mua được nhà, thể hiện là đủ năng lực để làm chồng. Bố cô ấy nói kiên quyết: "Tôi không muốn con ở trọ! Khổ lắm, chật hẹp, mỗi tháng lại phải chạy vạy lo tiền nhà như thế con gái chúng tôi không chịu được".

Gia đình bạn gái bắt mua nhà mới cho cưới, tôi quyết định chia tay vì không muốn mang gánh nặng nợ nần suốt hàng chục năm trời. (Ảnh minh họa: Euphe)

Tôi vâng ạ nhưng lúc ấy đã linh cảm rằng mối nhân duyên này không thành. An cư rồi mới lạc nghiệp là điều ai cũng muốn. Bậc phụ huynh nào cũng muốn con gái gặp được người chồng có điều kiện tài chính tốt, có tài sản. Đã xác định sống ở Hà Nội, tôi cũng biết mình sớm muộn sẽ phải mua nhà, nhưng mua trước khi cưới vợ thì khó hơn lên trời, với thu nhập và giá nhà hiện tại.

Suốt nhiều năm đi làm, tôi mới chỉ tiết kiệm được khoảng 400 triệu đồng. Các căn chung cư tại Hà Nội, kể cả vùng ven ngoại thành cũng có giá khoảng 3-5 tỷ đồng. Nếu tôi đáp ứng yêu cầu của nhà gái, lao vào vay mua nhà thì khoản vay mấy tỷ đồng ấy sẽ khiến tôi phải gánh khoản nợ kéo dài 15 - 20 năm, thậm chí 30 năm, chẳng khác nào cả đời làm con nợ. Áp lực tài chính này không chỉ đè nên cá nhân tôi mà còn ảnh hưởng cuộc sống của cả gia đình.

Tôi cũng tính đến chuyện vay bố mẹ mình ở quê để có vốn mua nhà mà không phải vay ngân hàng quá nhiều. Trong trường hợp đó, tôi buộc phải dùng số tiền tiết kiệm mà bố mẹ dành dụm cả đời, khoản "bảo hiểm" duy nhất cho tuổi già của họ. Nếu vay số tiền đó, tôi sẽ tước đi quyền được nghỉ ngơi của bố mẹ và đẩy họ vào sự lo lắng khi về già.

Suy đi tính lại, tôi nhận thấy việc mua nhà để cưới vợ không khả thi. Vì vậy, tôi quyết định nói lời chia tay để bạn gái sớm tìm được người phù hợp hơn.

Nếu tôi cứ cố chấp vay mua nhà, đôi vợ chồng vừa kết hôn sẽ phải đối diện với khoản trả góp hàng tháng chiếm phần lớn trong thu nhập; cuộc sống hôn nhân sẽ lập tức trở thành một cuộc chạy đua đầy khắc nghiệt; mọi chi tiêu đều phải cắt giảm tối đa. Sẽ không có những chuyến du lịch, những bữa ăn lãng mạn, thậm chí các khoản đầu tư cho con cái đều phải đắn đo. Sự căng thẳng tài chính thường xuyên này là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn và rạn nứt trong hôn nhân.

Thậm chí, có khi chúng tôi còn chẳng dám sinh con khi thu nhập cứ giẫm chân tại chỗ.

"Lập gia đình để hạnh phúc, không phải để cùng nhau sống khổ cả đời", tôi giải thích ngắn gọn với bạn gái mình về lựa chọn chia tay. Có lẽ điều đó tốt hơn cho cả hai. Bạn gái tôi luôn có nhiều người theo đuổi, tin rằng cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn của bố mẹ mình.

Về phần tôi, số tiền đang có thay vì dùng mua nhà thì sẽ dành đầu tư cho việc học để nâng cấp bản thân, hoặc làm vốn kinh doanh. Tôi cần tạo nền tảng vững chắc để tăng thu nhập và từ đó có thể mua được nhà trong tương lai mà không phải vay nợ quá nhiều.

Sau khi chia tay, cảm giác nhớ nhung và nuối tiếc khiến tôi không khỏi có lúc cảm thấy hối hận, tuy nhiên khi tỉnh táo lại, tôi biết lựa chọn của mình đã là tốt nhất, phù hợp nhất, vì chắc nếu chọn phương án ngược lại, tôi sẽ còn hối hận hơn nữa vì phải sống trong nợ nần cho đến lúc già .