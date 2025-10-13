Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Sang tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 phường mới được đăng khá rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây đã tăng mạnh, ngay cả những căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà 4 tầng, rộng 39m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm (tức phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 179,49 triệu đồng/m2.
Tại đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, căn nhà có diện tích 36m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 3m hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 155,56 triệu đồng/m2.
Căn nhà 6 tầng, rộng 55m2, cách 50m đi ra tới mặt ngõ rộng, ô tô có thể lưu thông tại đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ hiện đang có giá bán là 7,5 tỷ đồng, tương đương 136,36 triệu đồng/m2.
Một căn nhà trong ngõ tại phố Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, rộng 32m2, thiết kế 4 tầng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,6 tỷ đồng, tương đương 206,25 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau sáp nhập, dù trong ngõ hẹp, các căn nhà có giá dưới 4 tỷ đồng gần như vắng mặt tại Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ. Mặt bằng giá cao cho thấy kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Nam Từ Liêm cũ khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích được dự báo tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ.
4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Từ Liêm
Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.
2. Phường Xuân Phương
Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).
3. Phường Tây Mỗ
Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.
4. Phường Đại Mỗ
Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).
