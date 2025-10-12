Giá nhà mặt phố tại quận Nam Từ Liêm cũ tăng nhiệt:Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ, phường nào đang biến động mạnh?
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội) sau đợt điều chỉnh địa giới hành chính tháng 7/2025 liên tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Nhà mặt phố tại 4 phường mới được sáp nhập từ quận Nam Từ Liêm cũ đang xác lập mặt bằng giá mới
Nhà mặt phố là loại hình nhà ở gắn liền với đất, có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp đường lớn, vừa để ở vừa thuận tiện kinh doanh. Nhờ vị trí đắc địa, mật độ dân cư cao và khả năng khai thác thương mại linh hoạt, nhà mặt phố luôn nằm trong nhóm bất động sản có giá trị và tính thanh khoản cao. Đầu tư vào loại hình này mang lại tiềm năng sinh lời bền vững, đặc biệt từ cho thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc tăng giá theo hạ tầng đô thị.
Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ.
Đặc biệt khảo sát tại thời điểm đầu tháng 10/2025, cho thấy giá bán của loại hình nhà ở này đã thiết lập một mặt bằng giá mới, giá dao động phổ biến từ 250-500 triệu đồng/m2. Đỉnh điểm có những căn còn được rao bán với mức giá hơn 700 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà mặt phố 9 tầng, rộng 51m2 tại đường Miếu Đầm, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được rao bán với giá 36,5 tỷ đồng, tương đương 715,69 triệu đồng/m2.
Tại đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, căn nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 98m2 hiện đang được định giá bán 32 tỷ đồng, tương đương 326,53 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ được thiết kế 6 tầng, rộng 41m2 hiện đang được rao bán với giá 13,7 tỷ đồng, tương đương 334,15 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Trung Văn, phường Đại Mỗ, căn nhà 9 tầng, rộng 147m2 đang được rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 510,2 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, trên địa bàn 4 phường mới Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, người mua nhà khó có thể tìm mua được căn nhà mặt phố với giá dưới 10 tỷ đồng.
Trong bốn phường mới, Từ Liêm (khu vực Mễ Trì – Miếu Đầm) hiện ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất, do gần trung tâm hành chính mới của Hà Nội, liền kề nhiều tòa văn phòng, khách sạn lớn và hạ tầng hoàn thiện. Kế đến là Đại Mỗ – nơi giá nhà mặt phố quanh trục Trung Văn – Vạn Phúc tăng hơn 30% chỉ trong một năm qua.
4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Từ Liêm
Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.
2. Phường Xuân Phương
Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).
3. Phường Tây Mỗ
Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.
4. Phường Đại Mỗ
Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.
Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 2 giờ trước
Thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM đang trong giai đoạn đà tăng giá nhanh, thanh khoản vẫn tăng do được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Riêng các dự án chung cư mở bán mới trong quý III đã tiệm cận ngưỡng 108 - 131 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn 50% nguồn cung mới tại cả hai thị trường này có giá trên 100 triệu đồng/m2.
Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắmGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại và giảm sâu giá các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Các chương trình giảm giá thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong những ngày cuối tuần.
Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạyGiá cả thị trường - 20 giờ trước
Giữa lúc giá nhà đất tại Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cao, không ít căn nhà được rao bán rẻ chỉ bằng một nửa thị trường khiến người mua tò mò. Khi tới nơi, nhiều người mua phải quay xe.
Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đồng loạt tung ra các ưu đãi giảm giá hấp dẫn, kéo nhiều loại xuống giá chỉ ngang SUV hạng B.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.