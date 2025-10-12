Giá nhà mặt phố tại quận Nam Từ Liêm cũ tăng nhiệt:Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ, phường nào đang biến động mạnh?

Nhà mặt phố tại 4 phường mới được sáp nhập từ quận Nam Từ Liêm cũ đang xác lập mặt bằng giá mới

Nhà mặt phố là loại hình nhà ở gắn liền với đất, có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp đường lớn, vừa để ở vừa thuận tiện kinh doanh. Nhờ vị trí đắc địa, mật độ dân cư cao và khả năng khai thác thương mại linh hoạt, nhà mặt phố luôn nằm trong nhóm bất động sản có giá trị và tính thanh khoản cao. Đầu tư vào loại hình này mang lại tiềm năng sinh lời bền vững, đặc biệt từ cho thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc tăng giá theo hạ tầng đô thị.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ.

Đặc biệt khảo sát tại thời điểm đầu tháng 10/2025, cho thấy giá bán của loại hình nhà ở này đã thiết lập một mặt bằng giá mới, giá dao động phổ biến từ 250-500 triệu đồng/m2. Đỉnh điểm có những căn còn được rao bán với mức giá hơn 700 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà mặt phố 9 tầng, rộng 51m2 tại đường Miếu Đầm, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được rao bán với giá 36,5 tỷ đồng, tương đương 715,69 triệu đồng/m2.

Tại đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, căn nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 98m2 hiện đang được định giá bán 32 tỷ đồng, tương đương 326,53 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ được thiết kế 6 tầng, rộng 41m2 hiện đang được rao bán với giá 13,7 tỷ đồng, tương đương 334,15 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Trung Văn, phường Đại Mỗ, căn nhà 9 tầng, rộng 147m2 đang được rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 510,2 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, trên địa bàn 4 phường mới Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, người mua nhà khó có thể tìm mua được căn nhà mặt phố với giá dưới 10 tỷ đồng.

Trong bốn phường mới, Từ Liêm (khu vực Mễ Trì – Miếu Đầm) hiện ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất, do gần trung tâm hành chính mới của Hà Nội, liền kề nhiều tòa văn phòng, khách sạn lớn và hạ tầng hoàn thiện. Kế đến là Đại Mỗ – nơi giá nhà mặt phố quanh trục Trung Văn – Vạn Phúc tăng hơn 30% chỉ trong một năm qua.

4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Từ Liêm

Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

2. Phường Xuân Phương

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

3. Phường Tây Mỗ

Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

4. Phường Đại Mỗ

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

