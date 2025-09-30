Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.
Nhà riêng tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ được cho thuê với giá cao
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ.
Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá nhà riêng cho thuê tại 5 phường mới thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao.
Theo ghi nhận, giá những căn nhà riêng, phục vụ chủ yếu nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt hiện đang dao động phổ biến từ khoảng 7-15 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 55m2 tại ngõ 199A, đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn (tức phường Phúc Diễn trước đây) hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.
Dù nằm trên mặt ngõ, tuy nhiên nhiều căn nhà có vị trí đẹp, thuận tiện cho kinh doanh, dân cư đông đúc, ngõ rộng vẫn "được giá" cho thuê. Chẳng hạn, căn nhà 4 tầng, rộng 90m2 tại ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện đang được cho thuê với giá 28 triệu đồng/tháng.
Thậm chí, đối với những căn nhà riêng, nằm trên mặt phố lớn, giá cho thuê còn "lập đỉnh", dao động từ 40 cho đến hơn 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể, một căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, có diện tích 100m2 tại phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh hiện đang được cho thuê với giá 55 triệu đồng/tháng.
Như vậy sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ vẫn ghi nhận ở mức cao so với mặt bằng thu nhập của đa số người dân lao động tại thủ đô.
5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Tây Tựu
Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Phường Phú Diễn
Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
3. Phường Xuân Đỉnh
Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
4. Phường Đông Ngạc
Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
5. Phường Thượng Cát
Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.
Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh sốGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Nissan Almera V mới nhất giảm tới 80 triệu đồng nhưng kèm theo nhiều điều kiện, cạnh tranh Vios và City
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.
Giá chung cư cho thuê tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá ‘mềm’ hơn?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm 9/2025, lượng thông tin cho thuê chung cư cho thuê tại 2 phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh chiếm ưu thế so trong 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ, giá căn hộ cho thuê tại 2 phường này cũng đang ở ngưỡng cao.
Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thềm Tết Trung thu, phủ khắp các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là các sản phẩm đèn lồng, đầu lân hay những đồ chơi truyền thống khác thì mặt hàng đang gây sốt và được săn lùng năm nay chính là tạo hình "cá chép trông trăng".
So lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng vào Agribank lãi bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá rẻ mới vừa chính thức được trình làng với hàng loạt trang bị tối tân, không chỉ đe dọa vị thế của Honda Vision mà còn gây sức ép lên cả mẫu xe cao cấp hơn như SH Mode.
Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji hôm nay ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC là mức 135,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh quanh mức 200.000 - 500.000 đồng/lượng.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.