Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Nhà riêng tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ được cho thuê với giá cao

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ.

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá nhà riêng cho thuê tại 5 phường mới thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao.

Theo ghi nhận, giá những căn nhà riêng, phục vụ chủ yếu nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt hiện đang dao động phổ biến từ khoảng 7-15 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 55m2 tại ngõ 199A, đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn (tức phường Phúc Diễn trước đây) hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Dù nằm trên mặt ngõ, tuy nhiên nhiều căn nhà có vị trí đẹp, thuận tiện cho kinh doanh, dân cư đông đúc, ngõ rộng vẫn "được giá" cho thuê. Chẳng hạn, căn nhà 4 tầng, rộng 90m2 tại ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện đang được cho thuê với giá 28 triệu đồng/tháng.

Thậm chí, đối với những căn nhà riêng, nằm trên mặt phố lớn, giá cho thuê còn "lập đỉnh", dao động từ 40 cho đến hơn 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể, một căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, có diện tích 100m2 tại phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh hiện đang được cho thuê với giá 55 triệu đồng/tháng.

Như vậy sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ vẫn ghi nhận ở mức cao so với mặt bằng thu nhập của đa số người dân lao động tại thủ đô.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

