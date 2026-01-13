Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt Nam dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Thứ ba, 10:09 13/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất chính là bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất mà khách Việt có thể cân nhắc đầu năm 2026.

Giá iPhone 14 Pro Max , 13 Pro Max , 12 Pro Max giảm mạnh dưới 10 triệu đồng - Ảnh 1.Giá iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 thấp chưa từng có, xứng danh bộ 4 iPhone rẻ nhất Việt Nam

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 và iPhone 11 hiện đang thống trị phân khúc iPhone rẻ nhất Việt Nam.

Giá iPhone 14 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max , 13 Pro Max , 12 Pro Max giảm mạnh dưới 10 triệu đồng - Ảnh 2.

iPhone 14 Pro Max - 128GB: 13.99 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max - 256GB: 14.99 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max - 512GB: 15.99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max gần như không khác biệt lớn so với iPhone 16 Pro Max về mặt các tính năng cơ bản thậm chí người dùng sẽ khó nhận ra nếu đã sử dụng iPhone 14 Pro Max. Chỉ trừ khi dùng đến các tính năng chuyên biệt như xử lý video 4K hay chụp xa tới 5x, mới có thể thấy khác biệt. Tuy nhiên bản thân iPhone 14 Pro Max cũng có camera zoom quang học 3x cũng rất xịn.

Đây cũng là iPhone đầu tiên có màn Dynamic Island và có ngoại hình giống iPhone 16 Pro Max nhất. Nó cũng là bản nâng cấp toàn diện nhất khi Apple chính thức thay đổi thiết kế màn hình từ tai thỏ sang đục lỗ. Tuy không đục lỗ nhỏ vì còn vướng FaceID nhưng Apple đã tối ưu lỗ đục hình viên thuốc với cái gọi là Dynamic Island có thể tùy biến hiệu ứng đẹp mắt.

Cùng với đó, camera trên iPhone 14 Pro Max cũng nâng cấp mạnh với cảm biến chính lên đến 48MP từ 12MP của iPhone 13 Pro Max. Trong khi đó, camera tele vẫn là 3x.

Hiệu năng của iPhone 14 Pro Max cũng tiến thêm một bước quan trọng với chip Apple A16 Bionic (4 nm): 6 lõi gồm (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này hiện vẫn cực mạnh với khả năng xử lý khủng cân mọi game hay ứng dụng nặng nhất.

Giá iPhone 13 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max , 13 Pro Max , 12 Pro Max giảm mạnh dưới 10 triệu đồng - Ảnh 3.

iPhone 13 Pro Max - 128GB: 12.09 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max - 256GB: 13.09 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max - 512GB: 13.89 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

Nhiều chuyên gia công nghệ khuyên rằng nếu bạn đang dùng iPhone 13 Pro Max, không cần lên iPhone 16 Pro Max. Điều này là bởi iPhone 13 Pro Max ngoại trừ vẫn dùng màn tai thỏ, trang bị và tính năng của nó cũng không quá lệch kèo so với iPhone 16 Pro Max.Điện thoại thông minh

iPhone 13 Pro Max nếu vẫn được bán vào 2025 chắc chắn vẫn sẽ là chiến thần vì trang bị còn quá đỉnh và giá rẻ như bèo. iPhone Pro Max màn 120Hz đầu tiên và hiện vẫn là chiếc iPhone mà người đang dùng nó được khuyên là không cần thiết phải đổi sang iPhone 16 Pro Max.

Apple đã thu gọn tối đa phần notch chứa camera trước và cụm FaceID để có màn hình toàn diện hơn. Cùng với đó, Apple cũng đã đưa tính năng làm mới 120Hz lên và đưa iPhone 13 Pro Max cạnh tranh sòng phẳng với các flagship Android cùng thời.Điện thoại

Phần hiệu năng của iPhone 13 Pro Max được đảm bảo bởi chip Apple A15 Bionic (5 nm) 6 lõi gồm (2x3,22 GHz Avalanche + 4x2.0 GHz Blizzard); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này mạnh hơn đáng kể so với đàn anh A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max.

Về camera, iPhone 13 Pro Max tiếp tục được nâng cấp mạnh trong đó nổi bật là camera tele có thể zoom 3x tương đương tiêu cự 70mm trong nhiếp ảnh. Nhìn chung iPhone 13 Pro Max là lựa chọn thích hợp với người dùng thích trang bị xịn sò nhưng tài chính ở mức trung.

Giá iPhone 12 Pro Max - 9.89 triệu đồng

Giá iPhone 14 Pro Max , 13 Pro Max , 12 Pro Max giảm mạnh dưới 10 triệu đồng - Ảnh 4.

iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.99 triệu đồng;

iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.59 triệu đồng;

iPhone 12 Pro Max - 512GB: 10.99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 12 Pro Max

Ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max hiện là iPhone Pro Max cũ có 5G giá rẻ nhất. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên đưa viền thép phẳng bóng bẩy ra mắt công chúng tạo nên diện mạo sang chảnh đặc trưng của dòng iPhone Pro Max. Mức độ cao cấp của iPhone 12 Pro Max cao đến mức cho tới tận bây giờ nó vẫn là tiêu chuẩn của Apple và chưa dễ thay đổi.

Về mặt trang bị, iPhone 12 Pro Max dùng màn OLED với tai thỏ kích thước lớn với tốc độ 60Hz nhưng độ phân giải và mật độ điểm ảnh rất cao lên đến 1.284 x 2.778 px, 458ppi. Vì vậy, dù không quá nhanh nhưng chiếc iPhone này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng.Điện thoại thông minh

Ở bên trong, iPhone 12 Pro Max dùng chip Apple A14 Bionic (5nm) với 6 lõi bao gồm (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm với Turboboost 3,1 GHz) Apple CPU, GPU Apple bốn lõi, Apple NPU 16 lõi thế hệ thứ 4. Con chip này hiện vẫn rất mạnh với tất cả các tác vụ và ứng dụng phổ biến.

Đối với camera, iPhone 12 Pro Max có đủ bộ ba camera rộng, siêu rộng và tele 12MP cho ra ảnh chất lượng cao. Trong đó, camera tele có thể zoom 2.5x tương đương tiêu cự 65mm. Camera này thậm chí mạnh hơn iPhone 16 khi có camera tele zoom riêng với tiêu cự tốt hơn.

Với những trang bị này nhưng iPhone 12 Pro Max chỉ ngang giá iPhone 12 vì vậy nó là lựa chọn tốt cho người dùng có nhu cầu dùng iPhone cao cấp, ổn định giá không quá cao.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max thời điểm này?

iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max vẫn đang là những mẫu iPhone cao cấp với mức giá đắt đỏ mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Tuy nhiên ngay cả khi tài chính không mạnh, khách Việt vẫn có thể trải nghiệm những tính năng của iPhone cao cấp với bộ ba iPhone Pro Max đời cũ nhưng vẫn rất thiện chiến này.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?

Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có dù trang bị chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có dù trang bị chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 12 các dòng đã xuống giá rất thấp với toàn bộ sản phẩm từ iPhone 12 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 12 thường cũng ngang với những chiếc máy cỏ trên thị trường.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 15/1/2026 ghi nhận vàng miếng SJC giảm ngay đầu phiên, xuống dưới 163 triệu đồng/lượng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hiện hấp dẫn nhất phân khúc cỡ C, nắm giữ lợi thế rất lớn để cạnh tranh với Honda CR-V.

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.

Trải nghiệm Toyota Vios hybrid giá 670 triệu đồng, nội thất hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda City e:HEV sẽ về Việt Nam?

Trải nghiệm Toyota Vios hybrid giá 670 triệu đồng, nội thất hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda City e:HEV sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Toyota Vios Hybrid 2026 được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới, có giá khởi điểm khoảng 670 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp Honda City e:HEV.

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 4 ngân hàng.

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện cỡ nhỏ với tầm hoạt động hơn 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh và có giá dưới 400 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng thêm khi mở phiên, các thương hiệu trong nước tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 91,9 triệu đồng/kg. Qua các nhịp điều chỉnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94,2 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở quanh mức 162 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

SUV cỡ nhỏ giá 253 triệu đồng thiết kế đẹp, nội thất tích hợp AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn được lòng khách Việt

SUV cỡ nhỏ giá 253 triệu đồng thiết kế đẹp, nội thất tích hợp AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn được lòng khách Việt

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV cỡ nhỏ với 4 phiên bản, giá bán quy đổi khoảng 253–301 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu xe điện thiết kế hiện đại, giá dễ tiếp cận.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn hẳn Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn hẳn Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top