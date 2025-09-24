Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Thị trường nhà riêng biến động mạnh tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ

Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường mới tại quận Bắc Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là tại các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Đông Ngạc.

Xuân Đỉnh là phường có số lượng rao bán nhà riêng cao top đầu trong 5 phường mới sáp nhập thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến 180 đến 350 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 6 tầng, rộng 65m2 tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 22,8 tỷ đồng, tương đương 350,77 triệu đồng/m2.

Chỉ sau Xuân Đỉnh, phường Phú Diễn có số lượng nhà riêng rao bán rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến từ 150 đến gần 370 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, một căn nhà riêng thiết kế 7 tầng, rộng 44m2 nằm trên mặt ngõ rộng, ô tô có thể lưu thông tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,9 tỷ đồng, tương đương 361,36 triệu đồng/m2.

Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cũ, nay được sáp nhập vào 3 phường là Tây Tựu, Đông Ngạc và Thượng Cát hiện cũng là khu vực có số lượng rao bán nhà riêng đông đảo. Giá nhà tại đây cũng xác lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 120-280 triệu đồng/m2. Có thể kể đến một căn nhà được thiết kế 6 tầng, rộng 33m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Cầu Diễn hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 196,67 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán nhà riêng tại 5 phường mới được thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 120-350 triệu đồng/m2. Thậm chí mức giá này còn cao hơn đối với những căn nhà có vị trí đẹp, ngoài mặt đường, thuận tiện cho kinh doanh. Những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

