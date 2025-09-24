Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Thị trường nhà riêng biến động mạnh tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ
Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường mới tại quận Bắc Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là tại các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Đông Ngạc.
Xuân Đỉnh là phường có số lượng rao bán nhà riêng cao top đầu trong 5 phường mới sáp nhập thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến 180 đến 350 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 6 tầng, rộng 65m2 tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 22,8 tỷ đồng, tương đương 350,77 triệu đồng/m2.
Chỉ sau Xuân Đỉnh, phường Phú Diễn có số lượng nhà riêng rao bán rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến từ 150 đến gần 370 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, một căn nhà riêng thiết kế 7 tầng, rộng 44m2 nằm trên mặt ngõ rộng, ô tô có thể lưu thông tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,9 tỷ đồng, tương đương 361,36 triệu đồng/m2.
Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cũ, nay được sáp nhập vào 3 phường là Tây Tựu, Đông Ngạc và Thượng Cát hiện cũng là khu vực có số lượng rao bán nhà riêng đông đảo. Giá nhà tại đây cũng xác lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 120-280 triệu đồng/m2. Có thể kể đến một căn nhà được thiết kế 6 tầng, rộng 33m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Cầu Diễn hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 196,67 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, hiện nay giá bán nhà riêng tại 5 phường mới được thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 120-350 triệu đồng/m2. Thậm chí mức giá này còn cao hơn đối với những căn nhà có vị trí đẹp, ngoài mặt đường, thuận tiện cho kinh doanh. Những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Tây Tựu
Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Phường Phú Diễn
Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
3. Phường Xuân Đỉnh
Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
4. Phường Đông Ngạc
Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
5. Phường Thượng Cát
Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 13 phút trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.
Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid đang được đại lý xả hàng với mức giá giảm mạnh.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện hứa hẹn sẽ ‘soán ngôi’ của Honda Vision nhờ có mức giá cực sốc, rẻ hơn cả Wave Alpha mà vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đại.
SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt xe SUV, MPV hạng B đều có ưu đãi giảm giá, thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 cũng không phải là ngoại lệ.
Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiệnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.
Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giớiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?Giá cả thị trường
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.