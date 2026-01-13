Giá bạc hôm nay (13/1): Thị trường trong nước giữ đà phục hồi, giá giao dịch tiệm cận 89 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà phục hồi khi mở phiên. Hệ thống Phú Quý niêm yết giá ở mức 86,9 triệu đồng/kg; qua các nhịp điều chỉnh, giá giao dịch của hệ thống này giảm nhẹ rồi lại vươn lên vùng 88,8 triệu đồng/kg.

Đến nhịp điều chỉnh lúc 10h44, giá bán ra ở vùng 88,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,315 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat mở phiên ở vùng giá 86 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của hệ thống này đang ở vùng 87,2 triệu đồng/kg, tương đương 3,306 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 88,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,321 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục tăng mạnh và bứt phá lên vùng khoảng 85,5 USD/oz, cao hơn gần 4,2 USD/oz so với phiên trước trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư gia tăng.

Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 2,224 - 2,229 triệu đồng/oz.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh 10h29 phút sáng nay (13/1).

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh lúc hơn 10h sáng nay (13/1).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục tăng mạnh và bứt phá lên vùng khoảng 85,5 USD/oz, cao hơn gần 4,2 USD/oz so với phiên trước trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư gia tăng.

Giá bạc hôm nay (12/1): Vì sao mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng, đẩy giá giao dịch vượt mốc 86 triệu/kg? GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi thị trường trong nước mở phiên sáng nay tăng mạnh, với giá tăng từ 153.000 - 221.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 86 triệu đồng/kg, tiến sát vùng 87 triệu đồng/kg.