Giá nhà riêng tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ có giá tốt hơn?

Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Từ Liêm.

Hiện nay phường Từ Liêm được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Nam Từ Liêm cũ. Giá nhà riêng rao bán tại đây cũng lập "đỉnh" khi dao động phổ biến từ 200-460 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 4 tầng, rộng 42m2 tại đường Đình Thôn, phường Từ Liêm (tức phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 345,24 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Lượng thông tin rao bán nhà riêng tại Xuân Phương hiện nay cũng tương đối lớn, chỉ đứng sau phường Từ Liêm. Tuy nhiên nhà riêng tại đây lại có giá mềm hơn khi dao động phổ biến từ khoảng 120 - 360 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 100m2 tại đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 185 triệu đồng/m2.

Hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ dù có lượng nhà riêng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch vẫn khá nhiều. Giá nhà riêng rao bán tại 2 phường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 120 – 320 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 4 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 4 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ. Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

