Giá bán không ngờ tới của nhiều căn hộ tập thể tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) đầu năm 2026
GĐXH - Dù đã cũ, nhưng giá nhiều căn hộ tập thể tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được sáp nhập từ quận Hoàn Kiếm cũ hiện nay vẫn có giá bán khá cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người mua nhà.
2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.
1. Phường Hoàn Kiếm
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
2. Phường Cửa Nam
Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Giá nhà tập thể tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026
2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ, khu vực này trở thành một quần thể đô thị đặc biệt, mang tính biểu tượng của Hà Nội với mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại sầm uất, văn hóa lâu đời và giá trị sinh lời mạnh mẽ từ bất động sản dịch vụ.
Đáng chú ý, không chỉ các căn nhà mặt phố hay biệt thự cổ ghi nhận giá trị cao, mà ngay cả các căn hộ tập thể, loại hình từng bị "lép vế" cũng đang ghi nhận mức giá khiến giới đầu tư phải sửng sốt.
Theo khảo sát mới nhất từ các kênh mua bán bất động sản trực tuyến như batdongsan.com.vn, một căn tập thể rộng 70m2, thiết kế 2 phòng ngủ nằm trên phố Tông Đản, phường Hoàn Kiếm mới (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cũ), hiện đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 107,14 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) căn tập thể được thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 100m2 hiện đang được rao bán với giá 4,1 tỷ đồng, tương đương 41 triệu đồng/m2.
Dù là nhà tập thể, nhưng nhờ vị trí trung tâm, thuận tiện kinh doanh và du lịch, các căn hộ tại phường Hoàn Kiếm mới vẫn hút nhà đầu tư, đặc biệt là những người tìm kiếm bất động sản lâu dài tại khu vực phố cổ.
Việc sáp nhập hành chính không chỉ làm gọn bộ máy địa phương mà còn "cộng hưởng" giá trị cho cả khu vực. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, nhà đất tại đây, kể cả tập thể cũ đang trở thành một "món hàng" sưu tầm cho giới đầu tư lâu dài.
