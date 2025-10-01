Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ
Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ (Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ) được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương nơi còn quỹ đất lớn hơn được đăng bán sôi động hơn cả.
Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 60m2, tại đường Hòe Thị, phường Xuân Phương hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,75 tỷ đồng, tương đương 195,83 triệu đồng/m2. Phường Xuân Phương hiện nay là khu vực có lượng thông tin rao bán đất ở thuộc top cao nhất trong 4 phường mới được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ. Giá đất thổ cư tại đây hiện đang dao động phổ biến ở ngưỡng từ khoảng gần 100 cho đến hơn 300 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, lô đất chính chủ rộng 100m2, mặt tiền 3m, hiện đang được rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 63,3m2 nằm tại ngõ 63, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ hiện đang được đăng tin rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 229,05 triệu đồng/m2. Hiện nay, giá bán đất ở tại 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ đang dao động phổ biến từ khoảng 85 – 250 triệu đồng/m².
Tuy có lượng thông tin rao bán đất ở khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Từ Liêm lại có giá nhỉnh hơn các khu vực khác. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 90m2 tại đường Đồng Me, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 43,5 tỷ đồng, tương đương 483,33 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 4 phường mới được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 100 đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập
1. Phường Từ Liêm
Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.
2. Phường Xuân Phương
Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).
3. Phường Tây Mỗ
Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.
4. Phường Đại Mỗ
Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.
Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất tiếp tục hút khách nhờ giá hời khi iPhone 17 ra mắt.
Xe máy điện ở Việt Nam giảm giá sốc tới 7 triệu đồng, xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe, rẻ chỉ ngang Honda VisionGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Yadea Voltguard U giảm giá 7 triệu đồng được trang bị pin lithium 72V chạy 112 km/lần sạc, thiết kế hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh.
Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.
Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.