Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ

Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ (Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ) được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương nơi còn quỹ đất lớn hơn được đăng bán sôi động hơn cả.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 60m2, tại đường Hòe Thị, phường Xuân Phương hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,75 tỷ đồng, tương đương 195,83 triệu đồng/m2. Phường Xuân Phương hiện nay là khu vực có lượng thông tin rao bán đất ở thuộc top cao nhất trong 4 phường mới được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ. Giá đất thổ cư tại đây hiện đang dao động phổ biến ở ngưỡng từ khoảng gần 100 cho đến hơn 300 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, lô đất chính chủ rộng 100m2, mặt tiền 3m, hiện đang được rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.

Lô đất rộng 63,3m2 nằm tại ngõ 63, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ hiện đang được đăng tin rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 229,05 triệu đồng/m2. Hiện nay, giá bán đất ở tại 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ đang dao động phổ biến từ khoảng 85 – 250 triệu đồng/m².

Tuy có lượng thông tin rao bán đất ở khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Từ Liêm lại có giá nhỉnh hơn các khu vực khác. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 90m2 tại đường Đồng Me, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 43,5 tỷ đồng, tương đương 483,33 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 4 phường mới được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 100 đến hơn 400 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Từ Liêm

Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

2. Phường Xuân Phương

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

3. Phường Tây Mỗ

Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

4. Phường Đại Mỗ

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

