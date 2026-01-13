Giá vàng hôm nay 13/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Mở cửa phiên giao dịch 13/1, giá vàng miếng SJC không đổi so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 161-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Đầu giờ sáng 13/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay cũng đứng im ở mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch 12/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch cuối phiên ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần trước, chốt phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 13/1/2026

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 9h52' ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.593 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 13/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 147 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.591 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.605 USD/ounce.