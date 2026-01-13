Giá vàng hôm nay 13/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC không đổi so với hôm qua trong khi vàng nhẫn tăng tùy thương hiệu.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 13/1, giá vàng miếng SJC không đổi so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 161-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.
Đầu giờ sáng 13/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay cũng đứng im ở mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch 12/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên cuối tuần trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch cuối phiên ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần trước, chốt phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay 13/1/2026
Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 9h52' ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.593 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 13/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 147 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.591 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.605 USD/ounce.
