Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe thành tích thời đi học

Thứ sáu, 23:13 03/10/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khiến khán giả bất ngờ về thành tích thời đi học đáng nể của anh.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: "Mỗi lần mình nói với con rằng 'ngày xưa cha học giỏi lắm, được huy chương vàng này nọ!' là nói thật chứ không phải phông bạt như bố của Nobita đâu!". Ngay sau đó, anh còn đăng ảnh chứng minh mình có trong "bảng vàng" thành tích của lớp.

Nhiều khán giả đã tương tác với bài viết và bình luận vui vẻ. Phần lớn đều trêu đùa nhạc sĩ bằng những lời hóm hỉnh, "bán tín bán nghi" về thành tích của anh.

Thành tích thời đi học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai.

Thực tế, Nguyễn Văn Chung sinh ra trong một gia đình có nền tảng và điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ, anh được ba mẹ chăm sóc và tạo điều kiện tốt trong học tập lẫn sinh hoạt. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983, từng học THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo học Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).

Nhưng cơ duyên đưa anh đến với sáng tác là do chuyện tình cảm. Trên chương trình "Khách sạn 5 sao" phát sóng trên VTV3 vào tháng 9/2024, anh kể rằng khi học năm thứ nhất đại học, anh yêu một cô gái ở Long Xuyên. Sau đó, cô định cư ở Mỹ và cả hai mất liên lạc. Từ đó, anh bắt đầu viết nhạc để chia sẻ nỗi buồn, những nhớ thương về mối tình đầu.

Anh tâm sự: "Hầu hết các bài hát về tình yêu tôi viết đều xuất phát từ câu chuyện của chính mình. Lúc đó, Yahoo Chat rất thịnh hành với giới trẻ. Trong một lần chat, tôi vô tình thấy một nickname rất đẹp là 'Công chúa thủy tinh'. Tròn một năm sau, bạn đó biến mất".

Thành tích thời đi học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 3.

Nam nhạc sĩ viết nhạc từ câu chuyện tình cảm đã qua của mình.

Là một người giàu tình cảm và nhạy cảm với thời cuộc, Nguyễn Văn Chung có nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình yêu hay gia đình, Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với nhiều lượt xem, góp phần đưa tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó là "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai", do ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
