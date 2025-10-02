Mới nhất
Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Thứ năm, 08:20 02/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Đường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungĐường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ nổi tiếng với những ca khúc hay về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai mà anh còn nổi tiếng với những bản tình ca da diết. Đằng sau những ca khúc ấy là duyên phận nhiều trắc trở của anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận con gái nuôi

Cách đây 5 năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ nhận con gái nuôi trong chương trình "Điều con muốn nói" phát sóng trên VTV9. Cụ thể, ở thời điểm đó, cô bé tên là Suri Kim Anh – cháu gái ruột của Nguyễn Văn Chung – được chính bác nhận nuôi do hoàn cảnh đặc biệt.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cả 8 năm để viết tặng đến 300 bài hát là ai? - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyên Văn Chung cùng bé Suri tham gia chương trình "Điều con muốn nói" năm 2020.

Năm 2017, sau khi bố mẹ ruột chia tay, Suri có một thời gian ngắn sống cùng mẹ. Sự buồn phiền, u uất của người mẹ đã khiến cô bé bị trầm cảm theo, sống khép kín, lo sợ, ít nói... Cháu gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sợ hãi khi người lạ đến gần, ai hỏi cũng không trả lời, không chịu ăn uống, ngồi thu mình trong bóng tối, thậm chí là la hét… Cả gia đình xót xa nhưng bất lực vì không biết phải làm sao để giúp cô bé.

Trước hoàn cảnh ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định để em gái (mẹ ruột Suri) ra nước ngoài làm việc để "chữa lành" vết thương. Ở Việt Nam, anh chọn cách đón Suri về nhà và chăm sóc. Năm 2020, khi chia sẻ trong chương trình "Điều con muốn nói", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể rằng anh muốn Suri gọi mình là ba vì không muốn bé bị thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Ngoài việc đưa con về chăm sóc, nam nhạc sĩ sinh năm 1983 còn đồng hành cùng con điều trị chứng trầm cảm.

Thời điểm đó, anh mở lớp sáng tác và dạy nhạc cho các học trò nhỏ, Suri thường ngồi nghe và bất ngờ một ngày bé tập hát theo. Khi được các chị trong lớp chơi chung, cô bé dần mở lòng, bắt đầu cười và nói ra suy nghĩ của mình.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cả 8 năm để viết tặng đến 300 bài hát là ai? - Ảnh 3.

Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bế Suri khi bé còn nhỏ.

Trong suốt thời gian sống cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bé Suri được sống trọn vẹn trong tình yêu thương đầy đủ của đại gia đình. Quá trình nuôi dạy con, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành trọn tâm huyết cho bé. Anh còn kể một lần em gái về nước đưa Suri ra ngoài chơi. Trong hai tuần đó, anh rất nhớ con, mỗi đêm đều nằm mơ và khóc, vì mỗi ngày đi học về cô bé đều chạy đến ôm, bày tỏ tình cảm với anh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định tình thương anh dành cho con gái nuôi thậm chí còn lớn lao hơn con ruột của mình: "Thậm chí, tôi có con nhưng càng thương Suri nhiều hơn bởi vì con quá đủ đầy. Nó giống như một đứa trẻ được tắm trong bể tình yêu, còn Suri là một đứa trẻ rất thiếu thốn, luôn khao khát tình thương".

Con gái là nguồn cảm hứng lớn cho nhạc sĩ sáng tác về các ca khúc thiếu nhi

Trong hành trình nuôi Suri, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có cảm hứng sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi dành cho bé. Các ca khúc như "Những câu chuyện cổ tích", "Mẹ ơi có biết"… đã minh chứng cho tình cảm anh dành cho con gái.

Hiện tại, sau nhiều năm nhận bé Suri làm con nuôi, cô bé đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn kể những câu chuyện hài hước về gia đình. Anh từng "bóc phốt" con gái thường lấy quần áo của bố để mặc nhưng không thấy trả lại. Anh cho hay: "Chưa bao giờ nó mượn áo tôi mà nó nhớ trả. Mấy cái áo đẹp của tôi cứ vậy mà tự nhiên biến mất".

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cả 8 năm để viết tặng đến 300 bài hát là ai? - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể chuyện con gái "lấy trộm" áo.

Hồi tháng 5/2024, Nguyễn Văn Chung khiến người hâm mộ "cười ra nước mắt" khi cho biết bản thân đã sáng tác hơn 300 bài hát dành cho con gái. Nhưng Suri lại chọn ca khúc của nhạc sĩ khác để biểu diễn trong lễ trưởng thành.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể: "Tôi yêu con gái đến mức đã dành cả 8 năm viết đến 300 bài hát thiếu nhi và hơn 20 bài hát về cha mẹ để cho con hát suốt tuổi thơ. Hôm nay, tôi được con gái cảm ơn trong Lễ trưởng thành bằng cách hát một bản mashup gồm 2 bài hát... của người khác".

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cả 8 năm để viết tặng đến 300 bài hát là ai? - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp của Suri.

Những mẩu chuyện nho nhỏ trong gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả vừa thấy đáng yêu, vừa ấm áp.

Ảnh: BTC chương trình "Điều con muốn nói", FBNV

Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn ChungĐiểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.

Đỗ Quyên
