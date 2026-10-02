Nhận lương hưu qua VNeID: 4 bước tích hợp tài khoản ngân hàng ai cũng nên biết

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GĐXH - Từ ngày 28/9/2026, người cao tuổi, cụ thể là nhóm người nhận lương hưu có thể thuận tiện nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội bằng cách tích hợp tài khoản ngân hàng vào VNeID.

Một trong những nội dung mới được bổ sung tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 28/9/2026, là người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID để thuận tiện nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội. Việc liên kết tài khoản ngân hàng trên VNeID giúp người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi nhận tiền trợ cấp, hưu trí và các khoản hỗ trợ qua tài khoản, hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian chờ đợi và các thủ tục giấy tờ. Đây cũng là hình thức góp phần thúc đẩy việc chi trả an sinh xã hội theo hướng hiện đại, an toàn và thuận tiện hơn cho người dân.

Theo đó, người dân có thể có thể lựa chọn liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội" rồi chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Bước 2: Nhập passcode gồm 6 số do khách hàng lựa chọn khi cài đặt ứng dụng VNeID.

Bước 3: Chọn ngân hàng khách hàng đã có tài khoản thanh toán.

Bước 4: Nhập số tài khoản ngân hàng, bấm "Đồng bộ chia sẻ dữ liệu", bấm "Tiếp tục".

Sau khi hoàn tất 4 bước trên, màn hình ứng dụng VNeID sẽ hiển thị "Gửi yêu cầu thành công". Khách hàng chờ VNeID xác nhận để hoàn tất liên kết.

Để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận các khoản chi trả, các ngân hàng đã có hướng dẫn liên kết tài khoản thanh toán trên VNeID để nhận trợ cấp và các khoản an sinh xã hội.

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