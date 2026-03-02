Nhấn nút báo thức lại trên đồng hồ để ngủ thêm 5 phút nữa? Một bác sĩ tâm thần cảnh báo về "3 mối nguy hiểm tiềm ẩn"
Việc nhấn nút báo lại có thể gây hại cho sức khỏe từ nhiều khía cạnh: Sinh lý, tâm lý và tinh thần.
Lo lắng về việc ngủ quên, hầu hết nhân viên văn phòng đều đặt báo thức trên điện thoại hoặc để báo thức trên bàn cạnh giường ngủ. Tuy nhiên, khi chuông báo thức reo, họ thường có thói quen nhấn nút "báo lại" để ngủ thêm 5 phút nữa, nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ ngủ đủ giấc.
Tuy nhiên, bác sĩ tâm thần Yang Congcai cho biết hành vi này không chỉ không cung cấp đủ giấc ngủ mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Bác sĩ Yang Congcai giải thích rằng việc nhấn nút báo lại có thể gây hại cho sức khỏe từ bốn khía cạnh: Sinh lý, tâm lý và tinh thần.
Tác động về mặt sinh lý
1. Rối loạn chu kỳ giấc ngủ
Nhấn nút báo lại (snooze) làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Giấc ngủ hàng ngày bao gồm nhiều chu kỳ ngủ, mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 90 phút và bao gồm ba giai đoạn: ngủ nông, ngủ sâu và ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh). Khi chuông báo thức reo, cơ thể thường hoàn thành một chu kỳ ngủ đầy đủ.
Nếu bạn nhấn nút báo lại và tiếp tục ngủ, bạn có thể quay trở lại các giai đoạn đầu của giấc ngủ, vốn có chất lượng thấp hơn. Khi bạn bị đánh thức lần nữa bởi chuông báo thức, bạn có thể đang ở giai đoạn ngủ nông hoặc ngủ sâu, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ hơn khi thức dậy - điều này được gọi là "quán tính giấc ngủ".
2. Rối loạn nhịp sinh học
Nhịp sinh học của cơ thể, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như ánh sáng, hoạt động và chế độ ăn uống, kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Việc ngủ nướng nhiều lần có thể làm rối loạn não bộ, khiến nó không thể dự đoán chính xác thời gian thức dậy của bạn.
Mẫu hình thức giấc không ổn định này có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và năng suất suốt cả ngày. Hơn nữa, việc liên tục bị gián đoạn bởi chuông báo thức có thể làm tăng tiết hormone căng thẳng cortisol, dẫn đến lo lắng và khó chịu khi thức dậy vào buổi sáng.
3. Chất lượng giấc ngủ giảm sút
Việc nhấn nút báo thức nhiều lần thường dẫn đến giấc ngủ nông, nghĩa là bạn không thể đi vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ nông không mang lại hiệu quả nghỉ ngơi thực sự và cũng có thể dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày, khả năng tập trung kém, và do đó ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng học tập.
Tác động về mặt tâm lý
1. Tăng sự lo lắng
Trong vài phút sau khi nhấn nút báo lại để ngủ tiếp, bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng nhẹ vì biết rằng chuông báo thức sẽ lại reo. Sự lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngắn và có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn khi thức dậy.
2. Suy yếu ý chí
Việc liên tục nhấn nút báo thức lại có thể ảnh hưởng đến ý chí vì đó là hành động trì hoãn trách nhiệm, có khả năng dẫn đến sự chần chừ hoặc né tránh khi đối mặt với những thử thách khác trong cuộc sống. Thói quen này làm suy yếu sự tự tin vào khả năng tự kiểm soát của bạn, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn trong các lĩnh vực khác.
3. Giảm lòng tự trọng
Những người phụ thuộc quá nhiều vào nút bấm ngủ trong thời gian dài có thể dần dần hạ thấp kỳ vọng vào bản thân, tin rằng họ không thể thức dậy theo đúng kế hoạch. Trạng thái tâm lý tự ti này có thể ảnh hưởng thêm đến sự tự tin và lòng tự trọng của họ.
Tác động về mặt tinh thần và ảnh hưởng cuộc sống
1. Bỏ lỡ khoảnh khắc tĩnh lặng buổi sáng
Buổi sáng là thời gian tốt nhất trong ngày để thiền định và suy ngẫm. Thời gian này thường yên tĩnh và không bị quấy rầy, lý tưởng cho việc tự phản tỉnh và nạp lại năng lượng tinh thần. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen ngủ nướng, bạn sẽ bỏ lỡ thời gian quý giá này và không chuẩn bị được tinh thần và tâm linh cho một ngày mới.
2. Bỏ lỡ cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống
Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để đặt ra mục tiêu hàng ngày và lên kế hoạch đạt được chúng. Nếu bạn liên tục nhấn nút báo thức lại, bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc chuẩn bị quan trọng này và không thể nâng cao chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả. Tình trạng mệt mỏi tinh thần cũng có thể trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái tinh thần của bạn suốt cả ngày.
3. Giảm hiệu quả công việc và học tập
Việc liên tục nhấn nút báo thức lại có thể khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung hơn suốt cả ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc hoặc học tập, khiến họ dễ mắc lỗi hơn và càng làm tăng thêm sự bực bội.
