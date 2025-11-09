Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Trên sân khấu lễ trao giải của một tạp chí mới đây, Hồng Diễm khiến nhiều người bất ngờ khi diện váy ren hở vai sexy khi nhận giải ''Nữ diễn viên của năm'' ở mảng Phim Truyền hình. Hình ảnh của Hồng Diễm khác hẳn tạo hình nhân vật viện phó viện kiểm sát của cô trên sóng giờ vàng VTV.