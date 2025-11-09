Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV
Hồng Diễm thay đổi ngoại hình khi vào vai viện phó viện kiểm sát trên phim "Lằn ranh". Đời thực nữ diễn viên vô cùng gợi cảm.
Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và phong thái tự tin, nữ giảng viên Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss Asian 2025.
Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giớiThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế" là lời tri ân Huế của NTK Đức Hùng, kết nối di sản Việt với thế giới qua tà áo dài.
Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nàoThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.
Dưỡng da khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển lạnh để không bị mụnĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiệt độ lạnh bên ngoài làm cho làn da của bạn trở nên thô ráp hơn trông thấy. Do đó, sau đây là các mẹo chăm sóc, dưỡng da mùa đông giúp cho da của bạn luôn mềm mại và ẩm mịn.
Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.
Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hương Giang tiết lộ "chiến thuật" thời trang tại Miss Universe 2025, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.
Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025Giảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.
Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý khi vừa chơi đàn vừa làm người mẫuĐẹp - 5 ngày trước
Khán giả ngỡ ngàng khi thấy Trần Ngọc Châu Anh - Á hậu Việt Nam 2024 thể hiện tài chơi đàn trên sân khấu rồi sau đó xuất hiện với tư cách người mở màn catwalk cho show thời trang Hemp Oi.
Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Châu mới đây vào vai Tú - một nữ giám đốc mạnh mẽ, năng động trong "Cách em 1 milimet". Khác với trên phim ở đời thực, nữ diễn viên có gu thời trang lẫn nhan sắc rất dịu dàng.
Đây là cách hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắngĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Làm sao để hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắng? Đó là nỗi lo của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu các mẹo hữu ích ngay sau đây.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.