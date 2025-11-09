Mới nhất
Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Chủ nhật, 06:30 09/11/2025 | Đẹp
Hồng Diễm thay đổi ngoại hình khi vào vai viện phó viện kiểm sát trên phim "Lằn ranh". Đời thực nữ diễn viên vô cùng gợi cảm.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 1.

Trong phim "" đang phát sóng trên VTV1, Hồng Diễm lột xác với vai viện phó viện kiểm sát Bùi Hằng Thu. Đây là vai diễn đầu tiên có "chức tước" của cô bởi trước đó Hồng Diễm chỉ đóng phim gia đình.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 2.

Nữ diễn viên chọn kiểu tóc ngắn, thay đổi đáng kể ngoại hình để phù hợp với hình ảnh nhân vật mình chưa từng đảm nhiệm.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 3.

"Lằn ranh" là phim chính luận đầu tiên Hồng Diễm tham gia. Trước đó nữ diễn viên ghi dấu ấn qua vai những phụ nữ ngoan hiền có số phận trong dòng phim tâm lý tình cảm gia đình như:

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 4.

Trên sân khấu lễ trao giải của một tạp chí mới đây, Hồng Diễm khiến nhiều người bất ngờ khi diện váy ren hở vai sexy khi nhận giải ''Nữ diễn viên của năm'' ở mảng Phim Truyền hình. Hình ảnh của Hồng Diễm khác hẳn tạo hình nhân vật viện phó viện kiểm sát của cô trên sóng giờ vàng VTV.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 5.

Cũng như các vai diễn, Hồng Diễm lâu nay gắn liền với hình ảnh nữ tính, quyến rũ.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 6.

Xuất thân là người mẫu chuyển qua đóng phim, Hồng Diễm sở hữu gu ăn mặc ấn tượng cùng nhan sắc trời phú.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 7.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 luôn biến hóa với nhiều phong cách từ thời trang, make up đến kiểu tóc mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 8.

Sở hữu gương mặt đẹp và sắc nét cùng phong thái sang trọng, Hồng Diễm không chỉ đắt show màn ảnh mà còn đắt show quảng cáo, làm đại diện các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 9.

Đời thường Hồng Diễm luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu. Cô được nhận xét trẻ hơn tuổi thực.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 10.

Kể từ phim "Cầu vồng tình yêu", suốt nhiều năm Hồng Diễm duy trì phong độ trên màn ảnh và luôn được khán giả yêu mến bởi sắc vóc nổi bật và diễn xuất ấn tượng.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 11.

Điểm đặc biệt khiến cô duy trì tên tuổi hot trong nhiều năm đó là chưa bao giờ vướng scandal.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 12.

Nữ diễn viên luôn kín tiếng về chuyện đời tư và ghi điểm trong mắt khán giả với hình ảnh hoàn hảo.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 13.

Ngoài đời bà mẹ 2 con chăm chỉ tập thể thao để rèn luyện sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Gần đây Hồng Diễm rất chăm ra sân tập pickleball.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 14.

khoe dáng sexy trong một chuyến nghỉ dưỡng.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 15.

Nhiều năm, nữ diễn viên luôn giữ vững nguyên tắc nói không với cảnh nóng và cảnh hôn bạn diễn nam trên phim. Dù vậy, các vai diễn của Hồng Diễm vẫn luôn được khán giả đón nhận.



