Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm đến ngỡ ngàng ở tuổi 44

Khán giả nhận xét rằng, ở tuổi 44, Anh Thư là một trong số ít siêu mẫu Việt vẫn giữ được phong độ ổn định sau nhiều năm. Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, cô ghi điểm nhờ sự tự tin, quyến rũ và năng lượng tích cực.