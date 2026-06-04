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Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm đến ngỡ ngàng ở tuổi 44

Thứ năm, 19:00 04/06/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Siêu mẫu Anh Thư luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 1.

Siêu mẫu Anh Thư sinh năm 1982, ngoài vai trò người mẫu còn tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng như: "Tuyết nhiệt đới", "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Mười"...

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Anh Thư nổi tiếng và có chỗ đứng trong giới giải trí từ những năm thuộc thập niên 2000. Sau một thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh, vào năm 2023, Anh Thư trở lại với vai trò HLV The Face Vietnam và tham gia phần tiếp theo của "Mười".

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Hiện tại, Anh Thư vẫn giữ được phong độ ổn định cả về hình thể lẫn thần thái. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ siêu mẫu đều nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng làm chủ ống kính.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 4.

Anh Thư là gương mặt quyền lực của chương trình The Face Vietnam 2026. Cô chia sẻ lý do quay trở lại không chỉ là cơ duyên mà còn là tình cảm của khán giả dành cho mình.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 5.

Anh Thư là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt với thần thái sắc lạnh cùng phong cách trình diễn cuốn hút.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 6.

Khán giả nhận xét rằng, ở tuổi 44, Anh Thư là một trong số ít siêu mẫu Việt vẫn giữ được phong độ ổn định sau nhiều năm. Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, cô ghi điểm nhờ sự tự tin, quyến rũ và năng lượng tích cực.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 7.

Ở tuổi 44, cô duy trì được vóc dáng quyến rũ và hình thể cân đối. Cô chăm tập thể thao, tuân thủ chế độ ăn khoa học để giữ dáng, da. Anh Thư chia sẻ kỷ luật trong việc tập gym hàng tuần.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, Anh Thư luôn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, giảm bớt căng thẳng, ngủ đủ. Ngoài thời gian dành cho công việc kinh doanh, Anh Thư thường thích đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 9.

Về đời tư, Anh Thư thông báo ly hôn doanh nhân Thanh Long vào năm 2016 sau thời gian dài gắn bó. Siêu mẫu sau đó một mình nuôi con trai.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 10.

Dù đã hoạt động nhiều năm, Anh Thư vẫn giữ được phong độ ổn định cả về hình thể lẫn thần thái. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ siêu mẫu đều nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng làm chủ ống kính.

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm ở tuổi 44 - Ảnh 11.

Siêu mẫu Anh Thư luôn chứng minh sức hút của một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

(Ảnh FB nhân vật)

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