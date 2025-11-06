Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025

Mới đây, đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu; Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Hương Giang đều đến từ Thủ đô Hà Nội. Ngoài danh hiệu Á hậu 2, Nguyễn Hương Giang còn giành thêm giải thưởng phụ "Người đẹp Truyền thông" nhờ phong thái tự tin, cách thể hiện gần gũi và lan tỏa thông điệp tích cực trên các nền tảng mạng xã hội trong suốt hành trình dự thi.

Khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang.

Hiện nay, Nguyễn Hương Giang đang đảm nhiệm vai trò giám đốc tại một công ty truyền thông đồng thời là giảng viên của một trường đại học, phụ trách giảng dạy các môn marketing và kỹ năng mềm. Với nền tảng học vấn vững chắc cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông – giáo dục, chị không chỉ là một nữ lãnh đạo năng động, sáng tạo, mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc theo đuổi đam mê, phát triển tư duy và hoàn thiện bản thân trên hành trình khẳng định giá trị của người phụ nữ hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Hương Giang gây ấn tượng với nhan sắc và vóc dáng gợi cảm.

Bước vào phần thi ứng xử được xem là "thước đo" trí tuệ, bản lĩnh của mỗi thí sinh, Nguyễn Hương nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena:"Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Và bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?".



Nguyễn Hương Giang đưa ra câu trả lời với phong thái tự tin: "Ngay từ nhỏ, ba tôi luôn dạy rằng: Mọi thành công của con người là 99% nỗ lực và chỉ 1% may mắn. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn có được sự khác biệt và thành công hơn người khác, bản thân mình phải nỗ lực và kiên trì mỗi ngày. Trên con đường khởi nghiệp, tôi từng nhiều lần thất bại, từng muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nghĩ đến lý do mình bắt đầu, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Tôi rất tâm đắc với câu nói của bà Michelle Obama rằng: Thành công của một người phụ nữ không phải là việc bạn đạt được điều gì, mà là bạn trở thành người như thế nào. Và lời khuyên tôi muốn gửi đến các bạn trẻ là: Hãy luôn nỗ lực, kiên trì, và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi ấy, thành công sẽ tự tìm đến bạn".

Phần thi ứng xử của Nguyễn Hương Giang nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả bởi lối diễn đạt tự tin và thông điệp nhân văn, thể hiện rõ bản lĩnh cùng trí tuệ của một nữ doanh nhân hiện đại.





Chia sẻ với báo chí ngay sau khoảnh khắc đăng quang, tân Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang không giấu được niềm xúc động trước tình yêu thương và sự ủng hộ nồng nhiệt từ gia đình, bạn bè cùng đông đảo khán giả. Nữ giảng viên cho biết, hành trình đến với cuộc thi không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là cơ hội để chị khám phá giới hạn bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực của người phụ nữ hiện đại – tự tin, nhân ái và giàu tri thức.

Cô cũng tâm niệm rằng, danh hiệu Á hậu không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng về sự nỗ lực, tự tin và nhân ái. Trong thời gian tới, chị dự kiến sẽ thực hiện các dự án xã hội gắn với giáo dục và phát triển cộng đồng, hướng đến mục tiêu giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thêm hành trang vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Phần thi trang phục công sở.

Phần thi trang phục áo dài