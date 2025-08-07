Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV

Cách đây gần 30 năm, những người làm truyền hình tại VTV đã ấp ủ một ý tưởng táo bạo: xây dựng cầu truyền hình Bắc Nam đầu tiên trong lịch sử. Mục tiêu đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - khán giả cả nước sẽ được nhìn thấy không khí chuẩn bị đón giao thừa ở hai đầu đất nước.

Cầu truyền hình đầu tiên của Việt Nam được thực hiện vào ngày 18/2/1996 (30 Tết Ất Hợi).

BTV Thu Uyên trong chương trình cầu truyền hình đầu tiên và hiện tại.

Nhà báo Thu Uyên - người dẫn chương trình tại đầu cầu Hà Nội ở Hồ Gươm - nhớ lại những khoảnh khắc căng thẳng ban đầu. Công nghệ truyền hình trực tiếp khi ấy còn non trẻ, việc đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh giữa hai đầu cầu là thử thách lớn.

Đêm giao thừa năm ấy, Hồ Gươm chìm trong giá lạnh và mưa phùn đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Thu Uyên chia sẻ dù thời tiết khắc nghiệt nhưng những người thực hiện chương trình cũng như người dân Hà Nội dạo quanh hồ để chờ đón phút giao thừa đều không để tâm lắm tới cái lạnh.

"Gió lạnh và mưa phùn vốn đã là đặc trưng của Tết Nguyên đán ở Hà Nội rồi", chị dẫn trên sóng trực tiếp.

Chị kể, vì đây là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này, Tổng giám đốc VTV lúc bấy giờ là ông Vũ Văn Hiến đã trực tiếp theo dõi từ lúc ê-kíp tập dượt. Nhóm sản xuất đã có một ngày tập luyện ngay trước cửa Bưu điện Hà Nội.

Nhà báo Trần Bình Minh và BTV Thanh Lâm khi đó.

Thu Uyên kể ê-kíp lúc ấy còn trẻ và có thói quen đùa giỡn, nói huyên thuyên với cả trường quay và bộ phận kỹ thuật khi làm chương trình ngoài trời. Tuy nhiên, khi nghe tiếng ông Hiến yêu cầu "không được đùa cợt", mọi người bắt đầu hoảng sợ và nghiêm túc hơn.

Sự nghiêm túc đó đã mang lại giá trị tích cực. Khi chương trình chính thức bắt đầu, toàn bộ ê-kíp hoàn toàn tập trung. Thu Uyên thổ lộ: "Lúc ấy chỉ nghĩ đến chuyện nói thôi, không nghĩ đến chuyện xinh hay không".

Nhóm ê-kíp trẻ tuổi khi ấy thể hiện xuất sắc cũng được Thu Uyên đánh giá cao, trong đó có BTV Thanh Lâm - giờ là Tổng giám đốc của VTV.



