Karina (aespa) gây sốt với nhan sắc quyến rũ

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Theo MyDaily, chiều 14/11, Karina tham dự sự kiện thảm đỏ lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026), diễn ra tại Gocheok Sky Dome ở Seoul, Hàn Quốc. Ngay khi xuất hiện, nữ thần tượng 26 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo nổi bật cùng phong cách thời trang sang trọng.

Tại sự kiện, Karina lựa chọn chiếc váy đen dáng dài với thiết kế cúp ngực, khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh quyến rũ. Đáng chú ý, phần thân váy được thiết kế theo phong cách corset ôm sát, giúp tôn lên vòng eo nhỏ cùng những đường nét cơ thể của nữ ca sĩ.

Karina lựa chọn chiếc váy đen dáng dài với thiết kế cúp ngực, khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh quyến rũ.

Bên cạnh đó, chi tiết xẻ tà cao đến đùi tạo điểm nhấn táo bạo, giúp Karina khoe đôi chân dài thon gọn mỗi khi di chuyển. Sự kết hợp giữa phom dáng ôm sát và những đường cắt tinh tế mang đến cho thành viên aespa vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa gợi cảm.

Không lựa chọn kiểu tóc cầu kỳ, Karina búi tóc gọn gàng, để lộ những đường nét thanh tú trên gương mặt. Nữ thần tượng kết hợp cùng các phụ kiện nổi bật, hoàn thiện tổng thể trang phục mang phong cách sang trọng.

Đặc biệt, dù xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và quyến rũ, Karina vẫn thể hiện nét đáng yêu quen thuộc khi tạo dáng trái tim bằng tay trước ống kính. Sự đối lập giữa phong cách thời trang sắc sảo và biểu cảm ngọt ngào giúp nữ ca sĩ tạo thêm điểm nhấn trong lần xuất hiện này.

Karina vẫn thể hiện nét đáng yêu quen thuộc khi tạo dáng trái tim bằng tay trước ống kính.

Ở tuổi 26, Karina tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh linh hoạt, từ phong cách trẻ trung, năng động trên sân khấu đến vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành tại các sự kiện lớn. Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Karina còn đang có lịch trình hoạt động bận rộn cùng aespa.

Theo kế hoạch, nhóm nhạc sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ vào hai ngày 28 và 29/11 tại Nhà thi đấu Hwajeong, Đại học Korea, quận Seongbuk, Seoul. Sự kiện được kỳ vọng là dịp để các thành viên aespa giao lưu và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ với cộng đồng người hâm mộ.

Trong khi đó, màn xuất hiện của tại MMA 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của nữ thần tượng trên thảm đỏ, đặc biệt khi cô ngày càng tự tin theo đuổi hình ảnh trưởng thành và quyến rũ.