Theo TPO, Nhà hát Kịch Công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Trong đợt này, diễn viên Bảo Thanh (tên thật là Vũ Thị Phương Thanh) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

VOV đưa tin, tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy trực tiếp trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được tuyển dụng. Ông căn dặn những người nhận quyết định giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước và tận tâm với nhiệm vụ được giao.

Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Ảnh: TPO

Thay mặt các cá nhân nhận quyết định, Trung úy Vũ Thị Phương Thanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cũng chia sẻ niềm hạnh phúc trước cột mốc mới. Nữ diễn viên cho biết đây là thành quả sau hành trình dài chờ đợi, kiên trì và nỗ lực.

"Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn… và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua.

Mỗi chặng đường đều có lý do của nó. Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn, mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình đã không đánh mất suốt 5 năm qua", Zing dẫn chia sẻ cảm xúc của nữ diễn viên.

Bảo Thanh được phong cấp bậc Trung úy vào 20/11. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân, các đồng chí, đồng đội và những người đã tin tưởng, đồng hành, dành tình cảm cho cô trong suốt thời gian qua.

Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nổi bật qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con...

Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017.

Những năm gần đây, Bảo Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên tạm dừng đóng phim khoảng 6 năm để dành thời gian cho gia đình, đặc biệt sau khi sinh con thứ 2.

Dù không thường xuyên tham gia các dự án truyền hình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên sân khấu kịch, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và tham gia quảng cáo. Ngoài công việc, Bảo Thanh dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch cùng chồng con.

Vào tháng 10/2026, nữ diễn viên cũng đã được trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho Gương thanh niên sống đẹp 2026 và bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố dành cho Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh GĐXH - Bảo Thanh ở tuổi 37 có bộ ảnh chào thu rất xinh đẹp và "hack tuổi" gây chú ý với khán giả.