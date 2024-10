Nhân viên bảo vệ say rượu, quậy phá chốt kiểm tra nồng độ cồn

Tối 8/10, Phòng CSGT phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô và xe gắn máy trên nhiều tuyến đường ở TP Bạc Liêu.



Lúc 20h15, người đàn ông trên 50 tuổi, chạy xe máy loạng choạng trên đường Trần Phú đoạn qua phường 7, bị lực lượng CSGT và CSCĐ yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính; đồng thời mời về Phòng CSGT để kiểm tra nồng độ cồn khi nhận thấy người này có dấu hiệu sử dụng bia rượu.

Ông H quậy phá, chống đối khi cơ quan Công an kiểm tra nồng độ cồn vào tối 8/10.

Tại trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, khi yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, người này không thổi. Sau nhiều lần thuyết phục, ông H mới thổi vào máy thì kết quả nồng độ cồn là khoảng 0,178 mg/lít khí thở.

Ông H xin được bỏ qua, nhưng sau khi nghe giải thích và thông báo sẽ tạm giữ xe thì ông này thay đổi thái độ; không hợp tác làm việc, không ký phiếu đo nồng độ cồn, không ký vào biên bản và đòi lấy xe về nhà, yêu cầu đo lại nồng độ cồn nhưng không được chấp nhận. Chưa dừng lại, người này còn chửi thề, đập bàn làm việc...

Đến gần 22h, nhận thấy ông H quá say không thể làm việc, lực lượng CSGT đã liên hệ gia đình và nơi làm việc có mặt để khuyên can thì ông H tiếp tục quậy phá, buộc lực lượng CSGT mời ra khỏi trụ sở đơn vị. Được biết, ông N.V.H hiện là bảo vệ cho một chi nhánh của một hãng viễn thông tại TP Bạc Liêu...

Ngày 20-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa khởi tố 1 người đàn ông đi xe đạp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn về hành vi chống người thi hành công vụ