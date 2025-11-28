Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch
GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".
Chuỗi chương trình nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.
Hoạt động tháng 12 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ). Ngoài ra còn huy động khoảng 25 đồng bào Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng (ngày 6 - 7/12/2025); 24 đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La (ngày 1 đến 4/1/2026).
Hoạt động điểm nhấn là giới thiệu sắc màu văn hóa của người Cơ Tu tại "Ngôi nhà chung", trong đó, tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) vào ngày 7/12.
Cùng ngày 7/12, sẽ diễn ra Chương trình giao lưu "Âm vang đại ngàn" với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các hoạt động diễn xướng dân gian, giới thiệu các tiết mục hát dân ca, trình diễn nhạc cụ... giới thiệu điệu múa di sản Tâng tung da dá (Vũ điệu dâng Trời) của đồng bào Cơ Tu; giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hằng ngày tại Làng.
Trong các ngày 6-7/12, du khách sẽ được giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Chương trình giao lưu "Sắc hoa Dã quỳ" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên diễn ra vào ngày 13-14/12.
Một hoạt động hấp dẫn du khách tại Làng là chương trình giới thiệu mâm cơm sum họp ngày cuối năm vào ngày 28/12. Theo đó, mỗi làng đang hoạt động tại Làng sẽ giới thiệu món ăn đặc trưng của dân tộc mình trong ngày lễ, Tết. Nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày giới thiệu16 món ăn, thể hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống và mong ước cho một năm mới đủ đầy.
Đáng chú ý, Lễ cưới của đồng bào dân tộc Tây Nguyên sẽ được tái hiện vào ngày 1/1/2026 với nhiều nghi lễ như dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới với lễ vật truyền thống (vòng đồng, rượu cần)...
Trong dịp đầu năm mới, hoạt động tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú (xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) sẽ diễn ra vào ngày 3/1/2026, với màn trình diễn quy trình nấu xôi ngũ sắc, trang trí mâm xôi của đồng bào các dân tộc phía Bắc.
Hoạt động điểm nhấn dịp cuối năm tại Làng sẽ tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" từng ngày 1-4/1/2026. Thông qua chủ đề "Tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" tại "Ngôi nhà chung", chương trình sẽ mang đến không khí vui tươi xuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng, đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và các tiểu thương vùng cao mời về tham gia chợ phiên.
Theo BTC, sẽ có khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 04 gian nhà bạt giới thiệu ẩm thực truyền thống; 05 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của du khách tham quan; Giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực dân tộc Tây Bắc: mời các nghệ nhân, các tiểu thương vùng cao có các hoạt động giới thiệu tri thức dân gian của ẩm thực dân tộc phía Bắc như đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao... để giới thiệu và hướng dẫn du khách cùng trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng độc đáo của ẩm thực vùng cao; Trưng bày tranh "Sắc màu phiên chợ": giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ tranh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra còn có các hoạt động: Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao, Chương trình dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên chào năm mới", Tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, Giới thiệu và trải nghiệm xôi ngũ sắc của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng
Đến Làng dịp này, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như hát Then, đàn Tính của đồng bào Tày, Nùng; múa khèn Mông, trình diễn chiêng Mường, múa lăm tơi, múa au eo, di sản xòe Thái, trò chơi dân gian (ném pao, đi cà kheo); trình diễn nhạc cụ truyền thống, dân ca dân vũ, truyền dạy nhạc cụ, trò chơi dân gian; trình diễn nghệ thuật Rô băm, Rom vong của đồng bào Khmer…
Thời gian qua, chuỗi các hoạt động phong phú, đặc sắc tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã và đang phát huy thế mạnh của các chủ thể văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn du khách, từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Làng.
3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biếtCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du kháchCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mớiCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viênCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbizCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ba hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.