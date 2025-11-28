Mới nhất
Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Thứ sáu, 20:36 28/11/2025 | Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".

Chuỗi chương trình nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.

Hoạt động tháng 12 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ). Ngoài ra còn huy động khoảng 25 đồng bào Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng (ngày 6 - 7/12/2025); 24 đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La (ngày 1 đến 4/1/2026).

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch - Ảnh 1.

Phụ nữ Mường (Sơn La) duyên dáng trong trang phục truyền thống.

Hoạt động điểm nhấn là giới thiệu sắc màu văn hóa của người Cơ Tu tại "Ngôi nhà chung", trong đó, tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) vào ngày 7/12.

Cùng ngày 7/12, sẽ diễn ra Chương trình giao lưu "Âm vang đại ngàn" với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các hoạt động diễn xướng dân gian, giới thiệu các tiết mục hát dân ca, trình diễn nhạc cụ... giới thiệu điệu múa di sản Tâng tung da dá (Vũ điệu dâng Trời) của đồng bào Cơ Tu; giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Trong các ngày 6-7/12, du khách sẽ được giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Chương trình giao lưu "Sắc hoa Dã quỳ" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên diễn ra vào ngày 13-14/12.

Một hoạt động hấp dẫn du khách tại Làng là chương trình giới thiệu mâm cơm sum họp ngày cuối năm vào ngày 28/12. Theo đó, mỗi làng đang hoạt động tại Làng sẽ giới thiệu món ăn đặc trưng của dân tộc mình trong ngày lễ, Tết. Nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày giới thiệu16 món ăn, thể hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống và mong ước cho một năm mới đủ đầy.

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch - Ảnh 2.

Đồng bào vùng Tây Nguyên đang hoạt động thường xuyên tại "Ngôi nhà chung" Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện lễ cưới truyền thống các dân tộc Tây Nguyên thông qua lễ cưới truyền thống của người Ê Đê.

Đáng chú ý, Lễ cưới của đồng bào dân tộc Tây Nguyên sẽ được tái hiện vào ngày 1/1/2026 với nhiều nghi lễ như dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới với lễ vật truyền thống (vòng đồng, rượu cần)...

Trong dịp đầu năm mới, hoạt động tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú (xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) sẽ diễn ra vào ngày 3/1/2026, với màn trình diễn quy trình nấu xôi ngũ sắc, trang trí mâm xôi của đồng bào các dân tộc phía Bắc.

Hoạt động điểm nhấn dịp cuối năm tại Làng sẽ tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" từng ngày 1-4/1/2026. Thông qua chủ đề "Tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" tại "Ngôi nhà chung", chương trình sẽ mang đến không khí vui tươi xuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng, đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và các tiểu thương vùng cao mời về tham gia chợ phiên.

Theo BTC, sẽ có khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 04 gian nhà bạt giới thiệu ẩm thực truyền thống; 05 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của du khách tham quan; Giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực dân tộc Tây Bắc: mời các nghệ nhân, các tiểu thương vùng cao có các hoạt động giới thiệu tri thức dân gian của ẩm thực dân tộc phía Bắc như đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao... để giới thiệu và hướng dẫn du khách cùng trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng độc đáo của ẩm thực vùng cao; Trưng bày tranh "Sắc màu phiên chợ": giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ tranh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch - Ảnh 3.

Biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngoài ra còn có các hoạt động: Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao, Chương trình dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên chào năm mới", Tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, Giới thiệu và trải nghiệm xôi ngũ sắc của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng

Đến Làng dịp này, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như hát Then, đàn Tính của đồng bào Tày, Nùng; múa khèn Mông, trình diễn chiêng Mường, múa lăm tơi, múa au eo, di sản xòe Thái, trò chơi dân gian (ném pao, đi cà kheo); trình diễn nhạc cụ truyền thống, dân ca dân vũ, truyền dạy nhạc cụ, trò chơi dân gian; trình diễn nghệ thuật Rô băm, Rom vong của đồng bào Khmer…

Thời gian qua, chuỗi các hoạt động phong phú, đặc sắc tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã và đang phát huy thế mạnh của các chủ thể văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn du khách, từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Làng.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam": Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du kháchTuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du khách

GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.

Minh Nhật
