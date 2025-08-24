Mới nhất
Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5

Chủ nhật, 22:18 24/08/2025 | Giáo dục
Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 Kajiki , nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ thông báo điều chỉnh thời gian tựu trường, lùi 1-2 ngày so với kế hoạch ban đầu (25/8) để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Chiều 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung triển khai các phương án ứng phó bão. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, chỉ khi tình hình thời tiết thật sự an toàn, thủ trưởng các cơ sở giáo dục mới được phép tổ chức các hoạt động đón học sinh trở lại trường từ ngày 26/8.

Tại Hà Tĩnh , Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 sẽ nghỉ học trong hai ngày 25-26/8. Việc quay trở lại trường sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và thông báo tiếp theo của ngành.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5 - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành Bắc Trung Bộ lùi ngày tựu trường do ảnh hưởng bão số 5. (Ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng có công văn yêu cầu toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày 25/8 cho đến khi thời tiết ổn định trở lại, nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro khi bão đổ bộ và mưa lũ kéo dài.

Tại thành phố Huế , Sở GD&ĐT quyết định điều chỉnh lịch tựu trường sang ngày 28/8, muộn hơn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, các trường được yêu cầu theo dõi sát dự báo bão, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Sau bão, các trường sẽ tổ chức vệ sinh khuôn viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón học sinh trở lại.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT cho phép các trường tự chủ động trong việc điều chỉnh lịch tựu trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn các trường đều thống nhất lùi thời gian tựu trường, không tổ chức vào ngày 25/8 như kế hoạch trước đó.

Bão số 5 di chuyển nhanh, có hoàn lưu rộng và điều kiện thuận lợi để mạnh lên, gây gió giật mạnh, mưa lớn, sóng biển dữ dội, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Mức độ nguy hiểm được đánh giá tương đương hoặc cao hơn bão Yagi 2024 và bão số 10 – Doksuri 2017, thuộc cấp độ rủi ro thiên tai 4 - mức rất lớn.

Lúc 18h ngày 24/8, bão số 5 cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Khoảng 4h ngày 25/8, bão Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 240km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16

Đến 16h ngày 25/8, bão số 5 trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14.

Khoảng 16h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần.

