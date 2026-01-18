Nhờ ChatGPT soạn lời thề nguyện trong đám cưới, cặp đôi bị toà án hủy hôn
Trí tuệ nhân tạo soạn ra những lời thề lãng mạn, thi vị nhưng lại "quên" mất phần cam kết pháp lý, khiến cặp đôi bị tòa án hủy hôn.
Ngày 6/1, Tòa án thành phố Zwolle, khu vực Overijssel, Hà Lan, hủy bỏ kết quả của một hôn lễ được cử hành vào tháng 4/2025. Bất chấp những lời thỉnh cầu từ cặp đôi, tòa án vẫn khẳng định cuộc hôn nhân này chưa bao giờ tồn tại về mặt pháp lý do những sai sót trong nội dung lời thề nguyện .
Trước lúc kết hôn, cặp đôi nhờ bạn đảm nhận vai trò người cử hành hôn lễ (tại Hà Lan gọi là eendagsbabs). Để tăng thêm phần lãng mạn và gần gũi, người bạn này dùng ChatGPT để soạn thảo bài phát biểu thay cho những mẫu lời thề nguyện truyền thống, chuẩn chỉnh nhưng khô khan.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã soạn thảo một phiên bản lời thề đầy cảm xúc, nhưng lại "quên" những câu chữ có tính chất ràng buộc pháp lý. Thay vì những lời thề nguyện theo khuôn khổ, cặp đôi trao cho nhau những lời hứa hẹn đầy thi vị.
Trong buổi lễ, chú rể hứa: "Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em từ hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Chúng ta sẽ cùng cười, cùng trưởng thành và yêu thương nhau dù cuộc đời có ra sao". Còn cô dâu thề: "Em thề sẽ tiếp tục ủng hộ, sẻ chia và nắm chặt tay nhau ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn".
Dù những câu thề này rất lãng mạn vậy nhưng sau đó tòa án ra phán quyết không thừa nhận hôn lễ vì: "Pháp luật không có ngoại lệ".
Theo Điều 1:67 của Bộ luật Dân sự Hà Lan, cuộc hôn nhân chỉ được xem là hợp pháp khi cặp đôi tuyên bố trước mặt người cử hành hôn lễ và nhân chứng rằng họ "chấp nhận nhau là vợ chồng của nhau và sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ mà pháp luật quy định" . Đáng tiếc, bài phát biểu do AI soạn thảo không bao gồm lời tuyên bố này.
Sau khi xem xét lại buổi lễ, chính quyền thành phố phát hiện ra sai sót và báo cáo với văn phòng công tố. Cơ quan này sau đó yêu cầu xóa giấy chứng nhận kết hôn khỏi sổ hộ tịch của cặp đôi vì hôn lễ không đúng quy định.
Hai người nỗ lực phản đối phán quyết, cho rằng việc hủy bỏ chỉ vì cách dùng từ trong lời thề là quá khắt khe. Họ mong muốn tòa án ít nhất hãy công nhận ngày 25/4 là ngày kỷ niệm của mình vì đây là dấu mốc quan trọng, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.
"Tòa án hiểu rằng ngày kết hôn ghi trên giấy chứng nhận rất quan trọng đối với hai bạn, nhưng chúng tôi không thể làm ngơ trước những gì luật pháp đã quy định", Tòa án tuyên bố, đồng thời khẳng định giữa hai bên chưa hề tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp.
