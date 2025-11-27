Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo dai

Nếu mỗi ngày vẫn duy trì được 6 thói quen dưới đây, những người từ 50 – 65 tuổi hoàn toàn có thể giữ thể lực sung mãn, tinh thần lạc quan và cơ thể dẻo dai như thời trung niên.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dù thể lực nam giới nhìn chung mạnh mẽ hơn phụ nữ, nhưng tuổi thọ lại thường thấp hơn. Nguyên nhân xuất phát từ những thói quen xấu kéo dài nhiều năm như hút thuốc, uống rượu bia, thức khuya, ăn uống thất thường… Đến tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu "phản ứng", sức khỏe suy giảm thấy rõ.

Để biết bản thân có đang nằm trong nhóm suy giảm thể chất hay không, từ 50 – 65 tuổi, bạn có thể tự kiểm tra sức khỏe thông qua 6 điều tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.





Nếu một người gần 65 tuổi vẫn có thể duy trì 30 phút chạy mỗi ngày và hôm sau không mệt rã rời, điều đó chứng minh sức bền, cơ bắp và hệ vận động vẫn rất xuất sắc. Ảnh minh họa

1. Vẫn nhớ rõ nơi đặt đồ: Trí nhớ còn rất khỏe

Nếu bước qua tuổi 50 mà vẫn nhớ chính xác mình đặt đồ ở đâu, chứng tỏ não bộ vẫn hoạt động ổn định.

Nhiều người mới hơn 30 đã bắt đầu giảm trí nhớ, nên việc duy trì khả năng ghi nhớ tốt ở tuổi 50 – 65 là một tín hiệu rất đáng mừng.

Ngược lại, nếu hay quên, lẫn lộn, mất định hướng… nên theo dõi sớm để phòng ngừa nguy cơ mất trí nhớ hay teo não do lão hóa.

2. Đi bộ 3 mét trong 5 giây: Thể lực bền bỉ

Nhịp độ đi bộ không chỉ phản ánh sức mạnh cơ bắp mà còn liên quan đến tim, phổi, xương khớp và hệ thần kinh.

Một người gần 65 tuổi vẫn đi được 3 mét trong 5 giây chứng tỏ thể trạng còn rất ổn.

Đây chính là bài kiểm tra sức khỏe đơn giản nhưng phản ánh rất chính xác khả năng vận động.

3. Dễ dàng điều chỉnh cảm xúc: Tinh thần khỏe mạnh

Càng lớn tuổi, nồng độ hormone càng biến đổi, dễ xuất hiện cảm xúc tiêu cực, lo âu, cáu gắt hoặc mất ngủ.

Nếu vẫn giữ được thái độ lạc quan, điều chỉnh cảm xúc nhanh, "giận nhanh – nguôi nhanh", không để tâm trạng xấu kéo dài, đó là dấu hiệu tinh thần rất vững vàng.

Một trạng thái cảm xúc ổn định sẽ giúp bảo vệ chức năng tim phổi, gan và toàn bộ cơ thể.

4. Đứng lên – ngồi xuống 25 lần trong 30 giây: Cơ xương cực khỏe

Sức mạnh cơ bắp giảm dần theo tuổi, dẫn đến dễ té ngã, đau khớp, khó giữ thăng bằng.

Nếu từ 50 – 65 tuổi vẫn có thể thực hiện 25+ lần đứng – ngồi trong 30 giây với hai tay đặt ngang ngực, điều đó cho thấy hệ cơ xương hoạt động hiệu quả và rất dẻo dai.

5. Hiếm khi táo bón: Tiêu hóa "trơn tru"

Tuổi càng cao, hệ tiêu hóa càng yếu. Vì vậy người lớn tuổi thường dễ táo bón.

Nếu gần 65 tuổi mà hiếm khi gặp tình trạng này, chứng tỏ chế độ ăn của bạn rất lành mạnh: nhiều rau, giàu chất xơ, uống đủ nước, ít đồ ăn khó tiêu.

Khi tiêu hóa tốt, thể lực theo đó cũng duy trì ổn định.

6. Chạy bộ 30 phút mỗi ngày mà hôm sau không kiệt sức: Sức bền tuyệt vời

Xương khớp lão hóa khiến nhiều người trung và cao tuổi gần như không thể chạy bộ.

Vì vậy, nếu một người gần 65 tuổi vẫn có thể duy trì 30 phút chạy mỗi ngày và hôm sau không mệt rã rời, điều đó chứng minh sức bền, cơ bắp và hệ vận động vẫn rất xuất sắc.

Càng chăm cơ thể từ bây giờ, càng trẻ lâu về sau

Từ 50 – 65 tuổi không phải "điểm dừng", mà chính là thời điểm để sống khỏe, sống vui và sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Chỉ cần duy trì 6 thói quen trên mỗi ngày, tuổi tác không còn là nỗi sợ, bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống sung sức, dẻo dai, tinh thần phơi phới và đầy năng lượng.

Theo Aboluowang