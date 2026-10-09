Loại cây trồng trong nhà thư thái như đi spa, hút khí độc lại giúp con đường công danh may mắn

Cây dương xỉ trồng trong nhà có tốt không

Theo VTC News, cây dương xỉ có màu xanh mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống luôn tươi mới phát triển. Cây mọc um tùm, sum sê lại dễ trồng và chăm sóc, có ý nghĩa tượng trưng cho gia đình đông con nhiều cháu, gia đình sum họp thuận hòa.

Tặng cây dương xỉ cho người thân như một lời gửi gắm tri ân nhắn nhủ luôn mạnh khỏe, vươn lên trong cuộc sống, bởi loài cây này thanh lọc không khí rất tốt cho đường hô hấp.

Đây cũng là loại cây thân nhỏ, không có hoa, nhiều lá mọc dọc theo thân cây và được trồng trong chậu làm cảnh, cây dương xỉ có tác dụng tốt trong việc thanh lọc không khí và khử độc asen trong đất. Cách trồng và chăm sóc khá đơn giản.

Cây dương xỉ thường được trồng ở bồn, chậu treo, chậu cảnh. Bạn có thể đặt chậu dương xỉ ở ban công, cửa sổ, giếng trời, lối ra vào, sân vườn, hiên nhà, quán cà phê, nhà hàng, phòng làm việc…

Cây dương xỉ có màu xanh mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống luôn tươi mới phát triển.

Nếu trồng trong nhà, bạn có thể đặt chúng trên cửa sổ (tránh ánh nắng trực tiếp) để làm tươi mới cho không gian. Còn nếu dùng trang trí cho sân vườn, bạn có thể trồng cây ở những rìa tường (một cách có chủ ý, chứ không để cây mọc tự do) hay những phần nền trang trí cạnh những cây hoa nhiều màu sắc.

Khử mùi hôi, giúp không gian xanh mát như spa

Thông tin trên VOV, dương xỉ có tác dụng hút khí độc trong không khí, môi trường nhà vệ sinh tồn tại khá nhiều khí formaldehyde trong không khí do thoát ra từ tường sơn, bàn ghế gỗ, các chất tẩy rửa… Trong khi đó, dương xỉ có khả năng hấp thụ tốt khí này, giảm nồng độ formaldehyde trong không khí.

Mặt khác, nhiều người cho rằng nhà tắm không phải là nơi lý tưởng để trồng cây vì thiếu ánh sáng và thường xuyên ẩm ướt. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là môi trường mà nhiều loại cây nhiệt đới yêu thích nhờ độ ẩm cao và nhiệt độ tương đối ổn định. Theo các chuyên gia cây cảnh, nếu lựa chọn đúng loại cây, bạn không chỉ có thêm một góc xanh thư giãn mà còn giúp không gian phòng tắm trở nên sinh động và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Thỉnh thoảng, một ít phân bón sẽ giúp cây dương xỉ giữ được màu xanh tươi tốt. Tùy thuộc vào sự phát triển, cây dương xỉ có thể cần được phân chia và thay chậu vài năm một lần.

Nhắc đến những loại cây yêu thích môi trường ẩm ướt, dương xỉ luôn nằm trong danh sách hàng đầu. Nếu bạn đặt cây dương xỉ trong nhà tắm, hơi nước từ vòi sen và bồn tắm tạo điều kiện lý tưởng để dương xỉ phát triển mà không cần phải tưới quá thường xuyên.

Mẹo chăm sóc dương xỉ trong nhà

Cũng theo VTV, hầu hết các loại dương xỉ được dùng làm cây trồng trong nhà đến từ các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vì vậy chúng sẽ bị ảnh hưởng nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 10°C. Vào mùa đông, bạn nên đảm bảo rằng cây dương xỉ không quá gần cửa sổ hoặc cửa ra vào, nơi mà những cơn gió lạnh có thể ập đến thường xuyên. Hãy bảo vệ chúng khỏi bất kỳ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nào theo hướng ngược lại bằng cách giữ dương xỉ tránh xa lò sưởi, lỗ thông hơi và các nguồn nhiệt khác.

Hầu hết các loài dương xỉ nhiệt đới cũng ưa độ ẩm cao. Chúng sẽ hoạt động tốt nhất trong phòng tắm, nhờ vào hơi nước, hoặc bạn cũng có thể phun sương bằng nước ở nhiệt độ phòng một hoặc hai lần một ngày. Thỉnh thoảng, một ít phân bón sẽ giúp cây dương xỉ giữ được màu xanh tươi tốt. Tùy thuộc vào sự phát triển, cây dương xỉ có thể cần được phân chia và thay chậu vài năm một lần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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