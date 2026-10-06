Lau bàn thờ thường xuyên có tốt và những lưu ý để vệ sinh đúng cách

Lau dọn bàn thờ bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tới tổ tiên

VOV cho biết, theo phong tục của người Việt Nam, bàn thờ, bát hương là nơi để cắm hương thờ cúng Phật, các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Trong quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí của cả nhà, có ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Do đó, bàn thờ cần phải gọn gàng, sạch sẽ để có thể giữ được sự thanh tịnh, trang nghiêm, bày tỏ lòng thành kính với thần, Phật và tổ tiên. Việc bao sái bàn thờ, tỉa chân hương rất cần thiết, vì nếu để bát hương quá đầy sẽ làm cản trở việc khí lưu chuyển và ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của gia chủ. Do vậy, gia chủ cần tỉa chân hương giúp bàn thờ phong quang, sạch sẽ.

Bên cạnh đó, bát hương đầy, ngoài việc khó cắm hương, còn có thể ảnh hưởng tới việc kết nối với thế giới tâm linh. Đồng thời, chân hương nhiều khiến việc cắm hương trở nên khó khăn, tàn hương rơi xuống mắc ở chân hương còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cháy bát hương.

Có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên không và quá trình lau chùi cần chú ý điều gì? Thông tin trên VTC News, theo các nhà phong thủy, việc lau dọn bàn thờ nên thực hiện thường xuyên để duy trì sự linh thiêng và sạch sẽ của không gian thờ cúng, tạo ra môi trường có năng lượng tích cực, không nhất thiết phải đợi đến cuối năm hay ngày cúng ông Táo. Việc lau dọn bàn thờ tốt nhất là khoảng 2 – 3 tháng 1 lần.

Quá trình bao sái cần từ nơi cao nhất xuống nơi thấp nhất. Nếu lau dọn thường xuyên thì chỉ cần phủi bụi xung quanh các vật dụng, tránh để xô đẩy vị trí các vật dụng bày ban thờ, đặc biệt là bát hương.

Việc bao sái, dọn dẹp bàn thờ có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi sự thanh tịnh, tránh tạp âm, tạp niệm. Muốn vậy, người lau dọn bàn thờ cần phải gội rửa thân thể, thay quần áo trang nghiêm, kín đáo trước khi tiến hành để tránh bụi bẩn.

Người lau dọn bàn thờ có thể là bất cứ ai – con cháu ruột thịt trong gia đình, dòng họ. Tiếp đó hãy thắp một nén hương với lòng thành kính để xin thần linh, tổ tiên được tiến hành nghi thức bao sái, lau chùi phòng thờ.

Có nên lau chùi bàn thờ xuyên không và sử dụng loại nước nào cũng là vấn đề cần phải chú ý. Loại nước lau rửa bàn thờ tốt nhất là ngũ vị hương từ đàn, hồi, quế hoặc nước nấu từ bột phong thủy ngũ linh…để gia tăng hiệu quả tẩy uế, hương thơm nồng ấm cho các vật dụng trên bàn thờ.

Quá trình bao sái cần từ nơi cao nhất xuống nơi thấp nhất. Nếu lau dọn thường xuyên thì chỉ cần phủi bụi xung quanh các vật dụng, tránh để xô đẩy vị trí các vật dụng bày ban thờ, đặc biệt là bát hương.

Do bát hương là nơi tụ hợp các chân linh trong gia đình nên việc động chạm hay xê dịch mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm linh. Do đó, người lau dọn phải rất tỉ mỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng, tránh đổ vỡ. Cần lưu ý để lại 3 – 5 chân nhang trên bát hương chứ không rút hết để giữ linh khí.

Mỗi hành động trên bàn thờ không chỉ đơn thuần là việc dọn dẹp, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và kính ngưỡng đối với người đã khuất.

VTV cũng cho biết, khi quét dọn bàn thờ cần dùng một chổi chuyên dùng để quét bụi, dùng khăn sạch với nước thanh tịnh để lau chùi đồ thờ. Sau khi hóa chân hương, đừng đổ xuống sông, xuống hồ gây ô nhiễm môi trường mà có thể đem bón cây.

Kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ

Tránh làm rơi vỡ vật phẩm thờ cúng: Các đồ thờ như lọ hoa, đèn, đỉnh hương… đều có tính tâm linh. Nếu lỡ tay làm rơi vỡ, nên khấn xin lỗi và thay thế bằng vật phẩm khác, tránh để nguyên vì có thể ảnh hưởng phong thủy.

Tuyệt đối không lau bát hương khi hương đang cháy: Đây là một đại kỵ trong thờ cúng, có thể làm động linh hoặc cản trở sự kết nối tâm linh. Chỉ nên lau bát hương khi hương đã tàn hoàn toàn.

Mỗi hành động trên bàn thờ không chỉ đơn thuần là việc dọn dẹp, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và kính ngưỡng đối với người đã khuất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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