Làm thế nào để sử dụng bình nóng lạnh an toàn, tiết kiệm điện?

Có nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm?

Theo VTC News, mặc dù nhiều thiết bị hiện đại có tích hợp các tính năng an toàn, tốt nhất bạn vẫn nên chủ động phòng tránh các rủi ro bằng cách tắt nguồn điện trước khi tắm. Sau một thời gian sử dụng, các bộ phận trong bình nóng lạnh có thể bị hỏng hóc dẫn đến tình trạng điện rò rỉ, rất nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng không cần tắt bình nóng lạnh khi tắm vì rơ le sẽ tự ngắt điện. Đây là suy nghĩ sai lầm. Rơle nhiệt hoạt động dựa trên cảm ứng nhiệt, khi nước đủ nóng thì điện ngắt, nhưng trong quá trình bạn dùng nước nóng để tắm, nước trong bình nguội đi và điện được cấp trở lại. Rơle không có chức năng chống rò điện, do đó lúc này bạn hoàn toàn có nguy cơ bị điện giật nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ điện, điều dễ xảy ra với những thiết bị quá cũ hoặc không được bảo trì thường xuyên.

Mặc dù nhiều thiết bị hiện đại có tích hợp các tính năng an toàn, tốt nhất bạn vẫn nên chủ động phòng tránh các rủi ro bằng cách tắt nguồn điện trước khi tắm.

Các loại bình nóng lạnh hiện đại có trang bị hệ thống chống giật, nhưng không thiết bị nào tuyệt đối an toàn. Vì thế, để loại bỏ nguy cơ bị điện giật, mọi người nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm.

Làm thế nào để sử dụng bình nóng lạnh an toàn?

Thông tin trên VOV, để đảm bảo an toàn khi sử dụng bình nóng lạnh, TS. Nguyễn Văn Thịnh từng đưa ra những khuyến cáo quan trọng: "Bình nóng lạnh cần được kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là các bộ phận như sợi đốt và lớp sứ bao quanh. Nếu sợi đốt bị nứt, nước có thể tiếp xúc với điện và gây rò rỉ, dẫn đến nguy cơ điện giật," TS. Thịnh nhấn mạnh. Việc kiểm tra định kỳ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

Mặc dù bình nóng lạnh có trang bị aptomat chống giật, TS. Thịnh khuyến cáo không nên quá phụ thuộc vào tính năng này. "Nếu aptomat bị hỏng, người dùng sẽ không được bảo vệ và có thể gặp nguy hiểm khi xảy ra sự cố rò điện" ông cảnh báo.

Người dùng không nên để bình nóng lạnh hoạt động liên tục. "Nên bật bình trước khi sử dụng khoảng 10 phút để nước đủ ấm, sau đó tắt đi và chỉ bật lại khi cần dùng. Việc bật bình liên tục không chỉ tốn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện" TS. Thịnh chia sẻ.

Nếu bình nóng lạnh nhà bạn không có chế độ hẹn giờ, bạn cần nhớ tắt sau khoảng 20 - 30 phút bật và nhất thiết đừng để cả ngày.

Để đảm bảo an toàn, TS. Thịnh khuyến nghị người dùng nên kiểm tra bình nóng lạnh bằng bút thử điện. "Quẹt bút thử điện vào vòi nước, nếu đèn sáng đỏ, bình có thể đã bị rò điện và không an toàn để sử dụng" ông hướng dẫn. Điều này cũng cần thiết đối với các hệ thống bình nóng lạnh trung tâm như ở khách sạn.

Cách tiết kiệm tiền điện khi dùng bình nóng lạnh

Để không tốn nhiều năng lượng cho việc đun nước, bạn không nên kéo dài thời gian tắm. Khi rửa tay hay tắm gội, bạn không nên dùng nước quá nóng, hãy điều chỉnh vòi để dòng nước vừa đủ ấm hoặc không quá lạnh. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo vệ da bạn không bị khô nẻ.

Nếu máy nước nóng của bạn đã cũ và lỗi thời, nó có thể không duy trì được nhiệt độ nước trong thời gian dài. Mua bình nóng lạnh loại tốt là một cách đầu tư thông minh.

Nếu bình nóng lạnh nhà bạn không có chế độ hẹn giờ, bạn cần nhớ tắt sau khoảng 20 - 30 phút bật và nhất thiết đừng để cả ngày. Nước trong bình sẽ nguội dần đi và máy sẽ đun nóng nó liên tục nếu bạn không tắt.

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