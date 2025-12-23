Mới nhất
Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để những ngày cuối năm gặp may mắn, nhiều tài lộc

Thứ ba, 16:24 23/12/2025 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết khí Đông Chí bắt đầu từ 22h03 phút ngày 21/12 đến 9h32 ngày 5/1/2025. Trong thời gian này, mọi người cần biết những điều sau để những ngày cuối năm gặp may, tài lộc.

Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để gặp may , tài lộc cuối năm - Ảnh 1.Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành

GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.

Tiết Đông Chí là gì?

Đông Chí là tiết khí thứ 22 của 1 năm, được coi là thời điểm giữa mùa đông. Bước vào tiết khí này, thời tiết lạnh lẽo, bầu trời u ám, gió mùa rét buốt nhất trong năm. Theo quy ước, tiết Đông Chí diễn ra từ ngày 21 – 22/12 Dương lịch khi kết thúc tiết Đại Tuyết đến ngày 5 – 6/1 năm sau theo Dương lịch khi tiết Tiểu Hàn bắt đầu.

Vào ngày đầu tiên của Đông Chí (ngày Đông Chí), kinh độ Mặt Trời nằm ở 270 độ ở Bắc bán cầu và tiết Đông Chí được xác định vào đúng 12h giờ của trưa hôm đó.

Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để gặp may , tài lộc cuối năm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết khí Đông Chí bắt đầu từ 22h03 phút ngày 21/12 đến 9h32 ngày 5/1/2025.

Về mặt phong thủy, tử vi, Tiết Đông Chí là thời điểm trong tháng 11 âm lịch ứng với quẻ Phục trong kinh Dịch miêu tả tình dạng dương khí xuất hiện và lớn mạnh. Tiết khí Đông Chí được xem là có khí dương tương sinh, có tính chất phục hồi, nuôi dưỡng và mang đến sự mới mẻ, có triển vọng tốt. Đó là lý do những người muốn xây dựng, cưới hỏi nhưng gặp bất lợi về tuổi thường chọn qua tiết Đông Chí để tiến hành. Người ta tin rằng, qua tiết Đông Chí, con người sẽ đẩy lùi được vận hạn xui xẻo cũ, đón nhận những điều tốt lành và may mắn, hanh thông cho cuộc sống và công việc của mình.

Tiết Đông Chí là tháng Tý - hành Thủy cực vượng. Những người sinh trong tiết Đông Chí này thường có trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, kiến văn bác nhã, uyên thâm kim cổ.

Xét về nguyên lý ngũ hành trong tứ trụ gồm trụ ngày, trụ tháng, trụ năm, trụ giờ phân tích ra bát tự hành Thủy suy hoặc khuyết thiếu (tức là có ít hoặc không có Nhâm, Quý, Tý, Hợi) thì khi bước vào tiết khí này thường thì sức khỏe ổn định, tâm lý vui vẻ, trí tuệ linh hoạt, sáng tạo và họ thường đạt được nhiều thành công, may mắn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông, hứa hẹn nhiều triển vọng trong những ngày Đại Tuyết.

Ngược lại, những người nào bát tự có nhiều yếu tố Thủy (tức là có nhiều, lặp đi lặp lại Nhâm, Quý, Tý, Hợi) thường dễ rơi vào tình trạng tâm lý u buồn, ủy mị, yếu đuối, sức khỏe suy yếu, trí tuệ bị phân tán, việc công danh sự nghiệp thường gặp nhiều trở ngại, khó khăn, may mắn của họ giảm xuống.

Những lưu ý trong tiết Đông Chí để gặp may, tài lộc vượng

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Tiết Đông Chí đánh dấu giai đoạn âm khí cực thịnh và bắt đầu xuất hiện dương khí. Trong thời gian này, mọi người cần biết cách tránh hung nghênh cát, gặp nhiều may mắn.

- Chú ý giữ ấm cơ thể trong tiết Đông Chí:

Trong thời điểm tiết khí Đông Chí thường lạnh, những cơn gió vi vu ngày càng tăng cường. Kiểu thời tiết này sẽ gây ra nhiều căn bệnh liên quan tới hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh. Mọi người nên chú ý có những phương pháp ủ ấm cho cơ thể, đặc biệt trên các bộ phận như đầu, ngực và chân.

- Tránh mặc quần áo dày khi đi ngủ trong tiết Đông Chí:

Nhiều người có thói quen mặc đồ dày khi đi ngủ để giữ ấm, nhưng điều này lại không tốt cho sức khỏe. Việc mặc đồ quá dày ảnh hưởng đến hô hấp của da, sự ma sát và gò bó của quần áo còn ảnh hưởng tới tuần hoàn máu, dễ dẫn tới nhiệt lượng tăng. Mặc đồ ngủ có độ mỏng vừa phải sẽ giúp cơ thể dễ dàng vào tình trạng nghỉ ngơi hơn. Ngoài ra, vào Đông Chí, người già nên hạn chế tối đa việc ra ngoài trời khi xuất hiện tuyết rơi và mưa buốt.

- Trồng cây xanh tăng cường vượng khí trong tiết Đông Chí

Để tăng vượng khí và cân bằng trong tiết Đông Chí, theo phong thủy, cách đơn giản và dễ thực hiện nhất là trồng cây xanh. Đông Chí vượng tài, việc bố trí cây xanh có thể giúp bạn cải thiện được vận trình, mang lại nhiều điều may mắn và tốt lành.

Trong tiết khí này, bạn hãy bày một chậu cây nhỏ có lá xanh tươi, dễ trồng dễ phát triển ở hướng Đông để cầu tài lộc. Nên chọn những loại cây hợp phong thủy mang lại nhiều may mắn cho tiền tài như: cây trúc phú quý, cây phát tiền, hồng môn...

- Uống trà xanh để thải độc cơ thể trong tiết Đông Chí

Uống nhiều trà xanh để thải độc một cách nhẹ nhàng trong tiết Đông Chí. Những người bị kích ứng da, máu huyết lưu thông kém, hãy thêm rễ cam thảo vào bình trà. Để đẩy lùi cái lạnh mùa đông, trong các món ăn có thể thêm bột quế vào các món tráng miệng…

Ngoài ra, lưu ý tăng cường các thực phẩm theo mùa. Những thực phẩm có màu đen có thể giúp phục hồi và tăng cường năng lượng, chẳng hạn như: nấm hương, dâu tằm, sô cô la đen…

- Kiêng sinh hoạt tình dục nhiều trong tiết Đông Chí:

Tiết khí Đông Chí kéo dài 15 ngày nếu ở giai đoạn sung sức của cơ thể nên điều tiết tối đa 3 lần cách 5 ngày 1 lần. Nếu cơ thể đã qua giai đoạn tráng kiện thì chỉ nên 2 lần trở xuống cách tuần 1 lần là người nam nhân bảo tồn được tinh khí, người nữ nhân bảo tồn được khí huyết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để gặp may , tài lộc cuối năm - Ảnh 3.Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.

