Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 24/11/2025

Âm lịch: 05/10/2025 tức ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, lựa khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Dậu; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Theo chuyên gia, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành trong ngày là hướng Nam và hướng Đông để thực hiện các công việc thuận lợi, may mắn. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại An).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 25/11/2025

Âm lịch: 06/10/2025 tức ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tuất; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Bắc để may mắn, gia tăng tài lộc. Ngoài ra, có thể tham khảo các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 26/11/2025

Âm lịch: 07/10/2025 tức ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Hợi; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày bình thường. Để thực hiện các việc được thuận lợi, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày này, theo chuyên gia thực hiện các việc tốt, trong đó tốt nhất là: xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 27/11/2025

Âm lịch: 08/10/2025 tức ngày Canh Tý, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tý; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn và tài lộc là hướng Tây Bắc, Tây Nam. Ngoài ra, chọn thêm giờ xuất hành Lý Thuần Phong để đi lại thuận lợi, nhất là đi xa: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ). Ngày này thuận lợi cho việc tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 28/11/2025

Âm lịch: 09/10/2025 tức ngày Tân Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày 28/11 là:

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày cát. Ngày có thể thực hiện các việc trọng đại như: cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày 28/11 mang lại may mắn, tài lộc là hướng Tây Nam. Cùng với đó, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 29/11/2025

Âm lịch: 10/10/2025 tức ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày 29/11 hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Tây sẽ giúp bạn gia tăng tài lộc và may mắn. Ngoài ra, lưu ý chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Ngày nay tiến hành các công việc rất thuận lợi, mọi người có thể chọn để xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 30/11/2025

Âm lịch: 11/10/2025 tức ngày Quý Mão, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo tốt trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 30/11 là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để thực hiện các việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.