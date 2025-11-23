Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà
GĐXH - Cùng tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành từ 24/11 đến 30/11 để mang tài lộc về nhà. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết giúp gia chủ gặp may mắn.
1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 24/11/2025
Âm lịch: 05/10/2025 tức ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, lựa khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:
+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Dậu; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày bình thường.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.
Theo chuyên gia, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành trong ngày là hướng Nam và hướng Đông để thực hiện các công việc thuận lợi, may mắn. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại An).
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 25/11/2025
Âm lịch: 06/10/2025 tức ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tuất; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.
Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Bắc để may mắn, gia tăng tài lộc. Ngoài ra, có thể tham khảo các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).
Ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 26/11/2025
Âm lịch: 07/10/2025 tức ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Hợi; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày bình thường. Để thực hiện các việc được thuận lợi, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
Ngày này, theo chuyên gia thực hiện các việc tốt, trong đó tốt nhất là: xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 27/11/2025
Âm lịch: 08/10/2025 tức ngày Canh Tý, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tý; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn và tài lộc là hướng Tây Bắc, Tây Nam. Ngoài ra, chọn thêm giờ xuất hành Lý Thuần Phong để đi lại thuận lợi, nhất là đi xa: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ). Ngày này thuận lợi cho việc tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 28/11/2025
Âm lịch: 09/10/2025 tức ngày Tân Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày 28/11 là:
+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày cát. Ngày có thể thực hiện các việc trọng đại như: cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày 28/11 mang lại may mắn, tài lộc là hướng Tây Nam. Cùng với đó, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 29/11/2025
Âm lịch: 10/10/2025 tức ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:
+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày 29/11 hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Tây sẽ giúp bạn gia tăng tài lộc và may mắn. Ngoài ra, lưu ý chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
Ngày nay tiến hành các công việc rất thuận lợi, mọi người có thể chọn để xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 30/11/2025
Âm lịch: 11/10/2025 tức ngày Quý Mão, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo tốt trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 30/11 là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để thực hiện các việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổỞ - 29 phút trước
GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.
Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cáchỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vậnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.
Giường ngủ đặt sai vị trí – lý do khiến vợ chồng 'ngủ chung mà như ngủ riêng'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Giường ngủ là trái tim năng lượng của hôn nhân. Khi giường được đặt đúng vị trí, năng lượng vợ chồng hòa thuận, bền chặt, giao tiếp tốt hơn và tình cảm tự nhiên nồng ấm trở lại.
Kiêng kỵ cổng đâm vào cửa chính, cách hóa giải đơn giản, hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu gặp phải tình huống cổng nhà đâm thẳng vào cửa chính, gia chủ không cần phải quá lo lắng. Có nhiều biện pháp phong thủy có thể áp dụng để hóa giải tình huống này một cách hiệu quả, đảm bảo sự hài hòa và vượng khí cho ngôi nhà.
Các hướng phong thủy hợp tuổi bài trí trong nhà kích tài vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để căn nhà trở nên hoàn hảo mang lại tài vận tốt, tránh các điềm xấu làm hao tốn tiền tài thì các phương hướng bày trí đóng góp một phần quan trọng trong phong thủy nhà ở.
Kiêng kỵ trang trí nhà cửa theo cách này khiến bạn mãi nghèoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất lớn đến tài vận. Vì vậy, cần tránh những sai lầm bài trí nhà cửa sau nếu bạn muốn tài vận gia đình mình được cải thiện.
Cách bố trí phòng tắm theo phong thủy chuẩn nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn muốn bố trí phòng tắm theo phong thủy thì chỉ với một vài thay đổi, bạn có thể biến phòng tắm, vốn luôn bị xem là nơi tập trung nhiều khí xấu, trở thành một góc thư giãn tuyệt vời. Hãy theo dõi bài viết sau.
Khi xây nhà không nên để cửa chính đối diện 3 nơi nàyỞ
GĐXH - Bố trí cửa chính đúng phong thủy sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo an yên, vạn sự hanh thông. Ngược lại, theo phong thủy, việc bố trí sai cách có thể gây ra những hệ lụy không ngờ, từ hao tài, tốn của đến bất hòa trong gia đình.