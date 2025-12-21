Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành
GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.
1. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 22/12/2025
Âm lịch: 03/11/2025 tức ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:
+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Sửu; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày trung bình.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Hướng xuất hành trong ngày 22/12 tốt là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để mọi việc suôn sẻ, gia tăng tài lộc: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
2. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 23/12/2025
Âm lịch: 04/11/2025 tức ngày Bính Dần, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Dần; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa) – ngày cát.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 23/12 giúp gia tăng tài lộc, đem lại may mắn là hướng Tây Nam, hướng Đông. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong trong ngày: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an). Trong ngày tiến hành nhiều việc được thuận lợi, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.
3. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 24/12/2025
Âm lịch: 05/11/2025 tức ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tý năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa). Đây là ngày tốt, thực hiện nhiều việc được thuận lợi. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.
Trong ngày nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Đông; đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để mọi việc được thuận lợi: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).
4. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 25/12/2025
Âm lịch: 06/11/2025 tức ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 25/12 là hướng Đông Nam, hướng Bắc; cần tránh xuất hành hướng xấu là hướng Nam. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn trong ngày để mọi việc thực hiện được thuận lợi, nhất là khi phải đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại An); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
5. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 26/12/2025
Âm lịch: 07/11/2025 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:
+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.
Theo chuyên gia, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 26/12 là hướng Đông Bắc, hướng Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong:
11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).
Trong ngày khởi công mọi việc đều tốt, tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo
6. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 27/12/2025
Âm lịch: 08/11/2025 tức ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Ngọ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim) – ngày xấu. Để hóa giải, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Bắc và Tây Nam để gia tăng tài lộc, mang lại nhiều may mắn. Ngoài ra, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát). Trong ngày, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất…
7. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 28/12/2025
Âm lịch: 09/11/2025 tức ngày Tân Mùi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo:
+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Mùi; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.
Hướng xuất hành trong ngày tốt là hướng Tây Nam, cùng với đó chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
