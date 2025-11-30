Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12 giúp gia chủ nhiều tài lộc

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 1/12/2025

Âm lịch: 12/10/2025 tức ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Chuyên gia cho biết, trong ngày đầu tháng 12, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt để cả tháng may mắn. Theo đó, hướng xuất hành trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam. Đây là 2 hướng sẽ giúp bạn có nhiều tài lộc và may mắn.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này thuận lợi cho nhiều việc, trong đó có các công việc như khai trương, xuất hành, trổ cửa dựng cửa, cưới gả…

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 2/12/2025

Âm lịch: 13/10/2025 tức ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Tỵ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt. Tuy là ngày tốt, nhưng trong ngày lại có Sao Chủy – thường không có việc thuận lợi, nên nếu tiến hành các công việc trọng đại thì khuyên mọi người lựa chọn sang ngày khác.

Ngày 2/12 thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa. Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Để hóa giải những điều không may, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 2/12 là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Đồng thời chú ý thêm về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để mọi việc được may mắn: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 3/12/2025

Âm lịch: 14/10/2025 tức ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Ngọ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam và hướng Đông. Cùng với đó, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ). Ngày này khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 4/12/2025

Âm lịch: 15/10/2025 tức ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mùi; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt. Ngày thực hiện được nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Ngày 4/12 thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 4/12 là hướng Nam và hướng Đông sẽ giúp gia tăng tài lộc và may mắn. Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để các việc thuận lợi, nhất là khi tiến hành đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 5/12/2025

Âm lịch: 16/10/2025 tức ngày Mậu Thân, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thân; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, hướng xuất hành tốt trong ngày này là hướng Đông Nam và hướng Bắc là hai hướng đem lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, cần chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 6/12/2025

Âm lịch: 17/10/2025 tức ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Dậu; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Mọi người nên chọn để mang lại may mắn, tài lộc; đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 7/12/2025

Âm lịch: 18/10/2025 tức ngày Canh Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tuất; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Trong ngày 7/12, hướng xuất hành tốt đem lại may mắn và tài lộc là hướng Tây Bắc và Tây Nam, cần tránh xuất hành hành hướng Đông Bắc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.