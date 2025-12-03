Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả
GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.
Thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch giờ nào đẹp?
Chuyên gia phong thủy cho biết, vào ngày Rằm hàng tháng ngoài sửa soạn mâm lễ chu toàn, gia chủ cần lên hương đúng thời khắc đẹp để sợi dây kết nối âm dương được thông suốt và kêu cầu cũng linh ứng hơn. Ngày Rằm tháng 10 âm lịch sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch.
Để chọn lựa khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch, mọi người nên chọn khung giờ hoàng đạo để vạn sự như ý là giờ Mão (5h – 7h) sáng.
Chú ý đến hướng xuất hành và giờ xuất hành tốt trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch
Ngày Rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, vào ngày này một xung năng lượng đặc biệt được tạo ra có tác động xấu tới con người. Bởi vậy việc lựa chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt rất quan trọng, sẽ giúp tránh được hướng xấu và những bất trắc, điều không may có thể xảy ra.
Theo đó, hướng xuất hành tốt trong ngày 4/12/2025 – ngày Rằm tháng 10 âm lịch là hướng Nam mang tới may mắn và hướng Đông đem lại tài lộc. Cùng với đó, các giờ xuất hành đẹp trong ngày nên lựa chọn để tiến hành mọi việc được thuận lợi:
+ Đại an: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Mùi (13h-15h)
+ Tốc hỷ: Giờ Mão (5h-7h), giờ Dậu (17h-19h)
+ Tiểu Cát: Giờ Tỵ (9h-11h), giờ Hợi (21h-23h)
Điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia chia sẻ, Rằm tháng 10 âm lịch dù là một ngày rất là đẹp nhưng mà trăng sáng thì trường khí cũng nhạy cảm hơn bình thường. Để vận trình tháng này hanh thông, mọi người cần lưu ý 3 việc:
+ Thứ 1, tránh hành sự vào các khung giờ xấu như là Lưu Niên, Không Vong, Xích Khẩu. Những khung giờ này vốn mang trường khí xấu làm xáo trộn công việc. Công việc đang thuận lợi dễ bị cản trở. Các khung giờ xấu là: 2h – 5h và 15 – 17h (Lưu niên); 11h – 13h (Xích khẩu); 7h – 9h và 19h – 21h (Không vong).
+ Thứ 2, ngày trăng sáng cần giữ tâm thật sáng. Mọi người nên tránh để tâm thái tiêu cực, than vãn, sân si và tránh sát sinh. Càng giữ tâm điều hòa, vận trình sẽ càng được an yên.
+ Thứ 3 cần tránh để cho không gian sống của chúng ta rơi vào trạng thái tối tăm, không sạch sẽ. Ngày rằm thuộc thời điểm khí tốt mà lại để nhà cửa chúng ta đóng kín, thiếu ánh sáng thì trường khí dễ trì trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và vận khí.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Bạn không biết cách để giữ những chiếc ghế da lúc nào cũng như mới? Hãy tìm hiểu cách làm sạch ghế sofa da cũng như các cách làm sạch ghế da hiệu quả và nhanh chóng qua bài viết dưới đây.
Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới muaỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Tủ gỗ công nghiệp là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và vệ sinh đúng cách sẽ khiến chúng bị bám bẩn, phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biếtỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Âm trạch là một trong hai mảng chính của phong thủy học, ảnh hưởng của Âm trạch tuy không dễ nhận ra như Dương trạch, song được cho là liên hệ mật thiết tới sự hưng vượng, phát đạt của gia chủ cùng thế hệ hậu sinh.
Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy luôn nhấn mạnh sự hài hòa của "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Xét về hình thế, hướng bên trái cửa chính mỗi ngôi nhà (tính từ trong nhà nhìn ra) sẽ ứng với vị trí Thanh Long, trong khi hướng bên phải (tính từ trong nhà trông ra) sẽ thuộc về vị trí Bạch Hổ. Thế nào là một căn nhà bị xem là phạm "Bạch Hổ sát"?
Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.
Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.
Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.
Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ.
Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ ủ của nồi cơm điện, công suất tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ này và cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện qua đêm.
Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn ăn gỗ là một vật không thể thiếu trong không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Tuy nhiên, để sắp xếp chúng sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết.
Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà NộiỞ
GĐXH - Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc.