Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.

Thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch giờ nào đẹp?

Chuyên gia phong thủy cho biết, vào ngày Rằm hàng tháng ngoài sửa soạn mâm lễ chu toàn, gia chủ cần lên hương đúng thời khắc đẹp để sợi dây kết nối âm dương được thông suốt và kêu cầu cũng linh ứng hơn. Ngày Rằm tháng 10 âm lịch sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch.

Để chọn lựa khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch, mọi người nên chọn khung giờ hoàng đạo để vạn sự như ý là giờ Mão (5h – 7h) sáng.

Rằm tháng 10 âm lịch nên chọn giờ Mão để lên hương. Ảnh TL

Chú ý đến hướng xuất hành và giờ xuất hành tốt trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch

Ngày Rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, vào ngày này một xung năng lượng đặc biệt được tạo ra có tác động xấu tới con người. Bởi vậy việc lựa chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt rất quan trọng, sẽ giúp tránh được hướng xấu và những bất trắc, điều không may có thể xảy ra.

Theo đó, hướng xuất hành tốt trong ngày 4/12/2025 – ngày Rằm tháng 10 âm lịch là hướng Nam mang tới may mắn và hướng Đông đem lại tài lộc. Cùng với đó, các giờ xuất hành đẹp trong ngày nên lựa chọn để tiến hành mọi việc được thuận lợi:

+ Đại an: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Mùi (13h-15h)

+ Tốc hỷ: Giờ Mão (5h-7h), giờ Dậu (17h-19h)

+ Tiểu Cát: Giờ Tỵ (9h-11h), giờ Hợi (21h-23h)

Điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia chia sẻ, Rằm tháng 10 âm lịch dù là một ngày rất là đẹp nhưng mà trăng sáng thì trường khí cũng nhạy cảm hơn bình thường. Để vận trình tháng này hanh thông, mọi người cần lưu ý 3 việc:

+ Thứ 1, tránh hành sự vào các khung giờ xấu như là Lưu Niên, Không Vong, Xích Khẩu. Những khung giờ này vốn mang trường khí xấu làm xáo trộn công việc. Công việc đang thuận lợi dễ bị cản trở. Các khung giờ xấu là: 2h – 5h và 15 – 17h (Lưu niên); 11h – 13h (Xích khẩu); 7h – 9h và 19h – 21h (Không vong).

+ Thứ 2, ngày trăng sáng cần giữ tâm thật sáng. Mọi người nên tránh để tâm thái tiêu cực, than vãn, sân si và tránh sát sinh. Càng giữ tâm điều hòa, vận trình sẽ càng được an yên.

+ Thứ 3 cần tránh để cho không gian sống của chúng ta rơi vào trạng thái tối tăm, không sạch sẽ. Ngày rằm thuộc thời điểm khí tốt mà lại để nhà cửa chúng ta đóng kín, thiếu ánh sáng thì trường khí dễ trì trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và vận khí.

