Mẹo đơn giản giúp sofa khô ráo, tránh ẩm mốc, đẹp như mới
GĐXH - Để ghế sofa luôn khô ráo, sạch sẽ và bền đẹp, tránh ẩm mốc, bạn có thể áp dụng một vài mẹo đơn giản tại nhà như đặt vôi sống ở góc phòng giúp hút ẩm tự nhiên, sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm...
Sử dụng vôi sống
Một mẹo đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để giữ cho sofa luôn khô ráo trong những ngày mưa ẩm chính là dùng vôi sống.
Với khả năng hút ẩm tự nhiên, vôi sống sẽ hấp thụ hơi nước trong không khí và chuyển hóa thành canxi hydroxit, từ đó giúp không gian phòng luôn khô thoáng, hạn chế tối đa tình trạng ẩm mốc trên ghế sofa.
Bạn chỉ cần đặt một hộp vôi sống nhỏ ở góc phòng hoặc dưới gầm ghế là đã có thể tạo ra lớp "lá chắn" bảo vệ sofa khỏi độ ẩm khó chịu. Tuy nhiên, hãy lưu ý không để vôi sống trong tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi để đảm bảo an toàn.
Bật điều hòa, máy hút ẩm hoặc quạt gió
Không chỉ có tác dụng làm mát, các thiết bị như điều hòa, quạt gió còn giúp điều hòa độ ẩm trong phòng. Việc duy trì không gian thoáng đãng, lưu thông khí sẽ hạn chế đáng kể tình trạng sofa bị ẩm mốc trong những ngày mưa gió.
Bên cạnh đó, vào thời điểm độ ẩm không khí tăng cao, bạn có thể sử dụng máy hút ẩm. Thiết bị này giúp giữ độ ẩm ở mức ổn định, ngăn hơi nước bám trên bề mặt ghế, từ đó bảo vệ sofa luôn khô ráo, sạch sẽ và bền đẹp.
Sử dụng than hoạt tính
Than hoạt tính cũng là một "trợ thủ" hữu ích giúp hút ẩm và khử mùi hiệu quả. Nhờ cấu trúc đặc biệt với vô số lỗ nhỏ li ti, than hoạt tính có khả năng hấp thụ hơi ẩm trong không khí, từ đó giảm tình trạng ẩm mốc bám vào sofa.
Bạn chỉ cần đặt một vài gói than hoạt tính nhỏ dưới gầm ghế hoặc ở góc phòng, chúng sẽ âm thầm phát huy tác dụng, giữ cho không gian luôn khô ráo và sofa luôn sạch sẽ, bền đẹp.
Sử dụng tinh dầu tràm hoặc oải hương
Tinh dầu tự nhiên như tràm và oải hương không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu mà còn có khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc rất tốt. Vào những ngày mưa ẩm, bạn có thể pha loãng tinh dầu rồi xịt nhẹ lên bề mặt sofa.
Lớp hương thơm dịu nhẹ không chỉ giúp khử mùi khó chịu, mà còn hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, giữ cho sofa luôn sạch sẽ và khô thoáng. Đây là một mẹo hữu ích để giúp ghế sofa nhà bạn vừa thơm vừa vệ sinh, đẹp đẽ.
Sử dụng giấm pha loãng
Trong số những mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng để làm sạch sofa đó là dùng giấm trắng. Giấm trắng được xem là một giải pháp vừa rẻ tiền, dễ tìm lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Với đặc tính axit tự nhiên, giấm có khả năng kháng khuẩn, khử mùi và đặc biệt là làm mờ các vết ẩm mốc bám lâu ngày trên bề mặt sofa.
Cách thực hiện rất đơn giản: Bạn chỉ cần pha giấm trắng với nước ấm theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng khăn sạch thấm vào dung dịch rồi nhẹ nhàng lau lên những vùng sofa có vết mốc. Hãy lau đều tay để dung dịch thẩm thấu và phát huy tác dụng diệt nấm mốc.
Sau bước này, dùng máy sấy tóc ở chế độ gió mát hoặc quạt gió để làm khô sofa, tránh tình trạng ẩm ướt trở lại. Kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần, bạn sẽ thấy những vết mốc dần biến mất, bề mặt sofa sáng hơn và mùi hôi ẩm mốc cũng được loại bỏ gần như hoàn toàn.
Ngoài việc làm sạch, mùi hương nhẹ của giấm sau khi bay hơi còn giúp trung hòa không khí, mang lại cảm giác dễ chịu cho cả căn phòng. Đây là một giải pháp an toàn, không chứa hóa chất độc hại, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
Tuy nhiên, để giữ cho sofa luôn bền đẹp và thơm tho, bạn cũng nên cân nhắc ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm. Một bộ sofa được thiết kế với chất liệu chống thấm nước, dễ vệ sinh và thoáng khí sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng ẩm mốc.
Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ và giữ cho sofa sạch đẹp luôn như mới.
