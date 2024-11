Những giáo viên thầm lặng ở 'ngôi trường' đặc biệt

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) trực thuộc Sở LĐTB&XH Nghệ An hiện có gần 280 học sinh khuyết tật trí tuệ và vận động đang theo học. Trong đó, có 180 học sinh ở xa được bố trí ăn ở nội trú ngay tại trung tâm để thuận tiện cho việc học của các em.