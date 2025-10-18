Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé Sam
GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu như "đôi bạn thân" của hai mẹ con Lê Thị Khánh Huyền - bé Sam đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ.
"Đôi bạn thân" diện đồ đôi, nấu ăn và tập thể dục
Gia đình nhỏ của thiếu gia Anh Duy - Lê Thị Khánh Huyền
Gia đình của Lê Thị Khánh Huyền - hot girl sinh năm 2004, thường được biết đến với biệt danh Huyền 2K4 hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô kết hôn với Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Bụt hoặc Duy Nhỏ), một thiếu gia đến từ Đồng Tháp, sinh năm 1998. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022, ngay sau khi Khánh Huyền vừa tròn 18 tuổi.
Sau hai năm kết hôn, họ chào đón con gái đầu lòng tên Sam vào cuối năm 2024. Bé Sam hiện được xem là “trái ngọt” trong cuộc hôn nhân trẻ trung của cặp đôi, thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những khung hình hạnh phúc, đời thường.
Kể từ khi công khai hình ảnh con gái, vợ chồng Lê Thị Khánh Huyền ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Những bức ảnh và video ghi lại khoảnh khắc đời thường của bé Sam luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Bé Sam thường xuyên xuất hiện trong các clip với biểu cảm đáng yêu, tinh nghịch, thể hiện sự gắn bó và tương tác gần gũi với mẹ.
Dù Khánh Huyền chưa từng chia sẻ cụ thể về phương pháp nuôi dạy con, nhưng qua những đoạn video ngắn, khán giả dễ dàng cảm nhận được Sam là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất quan tâm đến mẹ - hình ảnh khiến nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.
