Những loại cây phát tài để bàn thờ hút tài lộc

Trong phong thủy, những loài cây phát lộc giúp cho gia chủ thêm tài lộc, công việc, cuộc sống được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu một số cây phát lộc để bàn thờ, tài lộc vào như nước dưới đây:



Cây kim tiền

Trong phong thủy, cây kim tiền mang ý nghĩa chỉ sự sung túc, vươn cao nên nhiều người tin rằng khi trồng cây này sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa càng may mắn.

Nói về vị trí đặt cây kim tiền hợp phong thủy thì bạn nên đặt trong phòng khách ở hướng Đông, quẻ Tốn, mệnh Mộc hoặc ở hướng chính Đông, quẻ Chấn, mệnh Mộc sẽ là tốt nhất. Là loại cây dễ trồng, không cần nhiều nước nên đặt cạnh bàn thờ Thần tài rất thích hợp.

Cây phát tài

Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự, gia chủ có thể bày trí thêm cây xanh, đặc biệt là cây phát tài. Giống như cây kim tiền, phát tài là loại cây cảnh dễ sống, thường được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần tài – Thổ địa.

Khi đặt những cây này trên bàn thờ sẽ giúp tăng sinh khí, tài lộc, may mắn, sức khỏe cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, theo các chuyên gia về phong thuỷ, cây Phát Tài còn hội tụ đầy đủ 5 yếu tố của Ngũ Hành đó là: Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa, Kim. Vì vậy, ngoài những tác dụng kể trên, khi đặt cây phát tài ở bàn thờ còn giúp cân bằng ngũ hành, hài hòa âm dương và kéo dài vận mệnh.

Cây phú quý

Cây phú quý có phần rễ chùm, thân là những bẹ lá màu trắng hồng. Lá phú quý mỏng có viền màu hồng, bên trong màu xanh đậm. Là loại cây ưa bóng mát hơn nên có thể sống trong những nơi ít ánh sáng.

Trong phong thủy, cây phú quý đem đến nhiều tài lộc, phú quý như tên gọi của chúng, ngoài ra còn giúp lọc sạch không khí.

Nếu gia đình gặp nhiều chuyện không may thì có thể đặt ở bàn thờ để khởi tạo lộc may, đẩy lùi tà khí.

Vị trí đặt cây tốt nhất là ở phòng khách để hút tài lộc, may mắn.

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc, khi bạn đặt một chậu cây trên bàn thời sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Lá cây màu đỏ hồng còn tượng trưng cho những điềm lành, xua đuổi tà khí, xui rủi.

Đặc biệt cây mà ra hoa sẽ báo hiệu cho tin tốt sắp đến, đường tài lộc sẽ được hanh thông, gia đình êm ấm.

Cây thịnh vượng

Cây thịnh vượng có vẻ ngoài nổi bật với màu xanh pha lẫn hồng. Ngoài việc trang trí nội thất thì cây cảnh này còn dùng để đặt ở bàn thờ Thần tài với ý muốn có nhiều tiền tài, cuộc sống êm đềm, may mắn.

Cây trúc phát tài

Cây trúc phát tài hay còn được biết đến với những cái tên như cây phất dụ, cây trúc phát tài phát lộc... Đây là loại cây phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất trong những loại cây phù hợp để trưng trong nhà hay đặt lên bàn thờ, đặc biệt là bàn thờ Thần tài - Thổ địa.

Việc đặt một chậu trúc phát tài trong nhà sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho cả gia đình. Loại cây này có sức sống mạnh mẽ, có thể phát triển xanh tốt và ra hoa dù sống trong điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên.