‘Tháng cô hồn’ làm những việc sau sẽ xua đuổi khí xấu, đón vận may tới
GĐXH - Theo quan niệm dân gian được truyền tụng, một số điều có trong bài viết sau mọi người nên làm trong "tháng cô hồn".
Chọn giờ đẹp để lên hương
Lên hương trong khung giờ đẹp ngày mùng 1 thì sẽ giúp cho cả tháng đó bạn hưởng phúc khí, cát khí và giờ đẹp nhất để lên hương trong ngày là giờ Thìn từ 7h-9h sáng. Các bạn lưu ý nên giữ thân thể thanh tịnh, trang phục kín đáo và chỉ cần thắp 1 đến 3 nén hương trong 1 bát hương là đủ để thể hiện lòng thành tâm với chư vị thần linh và gia tiên.
Dọn dẹp, làm thiện nguyện, cầu an
Vì đây là ngày trực khai có cát thần chiếu tới như là đại hồng sa, đại minh, nguyệt tài, sinh khí, thần tại nên rất thích hợp với công việc như là dọn dẹp, tuyển dụng, cầu tài, cầu tự, cầu an, hạ giải, làm thiện nguyện... thì sẽ rất là phù hợp. Ở ngày này các bạn nên dành thời gian bên gia đình sau những giờ làm việc bận rộn để tình cảm gia đạo thêm khăng khít, thêm ấm êm và hạnh phúc.
Phóng sinh
Giống như nhiều dịp lễ lớn trong năm, người Việt Nam quan niệm rằm tháng 7 âm lịch nên thực hiện nghi thức phóng sinh. Các động vật như cá, chim, rùa thường được lựa chọn để thả về môi trường tự nhiên.
Thăm mộ
Thăm mộ, tảo mộ là một trong những hoạt động không thể thiếu trong tháng "cô hồn". Theo quan niệm dân gian của người Việt, việc thăm mộ, thắp hương cho người đã mất vào những dịp quan trọng như rằm tháng 7 là điều cần thiết. Đây cũng là tín ngưỡng thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với những người đã khuất.
Đi chùa
Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu siêu, cầu sức khỏe… Bạn có thể cúng cô hồn bất kỳ ngày nào trong tháng. Nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt để tỏ lòng thành của gia đình mình.
Làm việc thiện
Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ trên vietnamnet.vn, Vu Lan là mùa báo ân, mọi người nên làm việc thiện, nói lời ái ngữ, suy nghĩ những ý tưởng thiện lành để cầu sự bình an cho bản thân, gia đình đang còn hiện thế; đồng thời, hồi hướng cầu nguyện siêu độ cho cha mẹ, tiên tổ đã quá vãng. Đó là việc làm có ý nghĩa và thiết thực nhất trong mùa tháng 7 này.
Mọi hiện tượng tốt xấu đều do tâm tạo tác, “tâm thanh tịnh thế giới sẽ thanh tịnh”, “tâm an lành cảnh giới sẽ an lành”…, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nói.
Làm mâm cúng cô hồn để trước cửa hay ngoài trời để giúp đỡ những vong hồn ma quỷ đói và thiếu thốn lang thang ở dương gian.
Tuy nhiên khi cúng cô hồn xong, gia chủ hãy tung một nắm gạo hoặc muối từ trong nhà ra khỏi cửa. Hành động này giống như tiễn cô hồn, xua tan âm khí. Chú ý, không ném gạo muối từ ngoài vào trong nhà.
Đoàn tụ
Mọi người trong gia đình cùng quây quần vui vẻ, tránh xung đột, giữ hòa khí và cùng nhau chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7. Chuẩn bị chu đáo lễ vật và tiến hành đúng, đủ các nghi lễ cúng Rằm tháng 7 để tỏ lòng thành kính nhất gửi tới gia tiên.
Ngoài ra, trong tháng 7 âm thì nên hạn chế sát sinh, ăn chay để tránh điều dữ. Tránh để xảy ra xung đột, giữ thái độ nhã nhặn, vui vẻ. Nên để sáng đèn nếu nằm ngủ trong phòng bệnh viện. Nên cúng xe ô tô nếu gia đình có xe.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
2 nhóm người này cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 7 âm - tháng 'cô hồn'Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Bạn biết không, kể cả khoa học hay tâm linh thì nhà có trẻ nhỏ, người già rất cần hỗ trợ để bảo vệ sức khỏe, bình an trong tháng 7 âm thịnh, dương suy.
Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ởỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.
‘Bí kíp’ siêu đỉnh để giày vải hết ố vàngỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Giày vải, đặc biệt là giày màu trắng rất dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Vậy làm sao để giày vải hết ố vàng và luôn trắng sạch như mới? Hãy tham khảo ngay các “bí kíp” siêu đỉnh có trong bài viết dưới đây.
Tại sao cần đặt vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Dần?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn và sự bình an trên mọi nẻo đường? Tất cả có trong bài viết sau.
Vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo giải tam tai, chiêu tài hút lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược thực thi để chèo lái cơ quan. Ngoài tài năng và năng lực của bản thân, thì phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy trong phòng làm việc cũng đóng vai trò không nhỏ quyết định đến sự thuận lợi và phát triển của cơ quan.
Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng người Việt, cách khấn không chỉ là hình thức. Đó là nhịp cầu kết nối giữa tâm ý người sống và cõi vô hình, nơi mà lời nói nếu phát ra đúng cách có thể trở thành lời thỉnh, lời nguyện, lời thưa trình thiêng liêng.
Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn và được mọi người coi là tháng “xui xẻo” nhất năm. Vậy những kiêng kỵ tháng 7 âm lịch nào bạn cần chú ý khi mà tháng 7 âm đang cận kề.
3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ được quan niệm là dễ đem tới những điều xui. Để ngôi nhà thêm trường khí tốt, nâng cao năng lượng cát lành, giúp công việc hanh thông và thuận lợi, mọi người nên làm ngay 3 việc này trước khi tháng ‘cô hồn’ bắt đầu.
Bài trí bàn ăn theo mệnh để thu hút tài lộc, may mắnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bàn ăn không chỉ là nơi sum họp của gia đình mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Việc bài trí bàn ăn đúng cách có thể giúp gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn, đồng thời còn thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.
Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.
Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ởỞ
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.