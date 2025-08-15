‘Tháng cô hồn’ làm những việc sau sẽ xua đuổi khí xấu, đón vận may tới

Chọn giờ đẹp để lên hương

Lên hương trong khung giờ đẹp ngày mùng 1 thì sẽ giúp cho cả tháng đó bạn hưởng phúc khí, cát khí và giờ đẹp nhất để lên hương trong ngày là giờ Thìn từ 7h-9h sáng. Các bạn lưu ý nên giữ thân thể thanh tịnh, trang phục kín đáo và chỉ cần thắp 1 đến 3 nén hương trong 1 bát hương là đủ để thể hiện lòng thành tâm với chư vị thần linh và gia tiên.

Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng? GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng người Việt, cách khấn không chỉ là hình thức. Đó là nhịp cầu kết nối giữa tâm ý người sống và cõi vô hình, nơi mà lời nói nếu phát ra đúng cách có thể trở thành lời thỉnh, lời nguyện, lời thưa trình thiêng liêng.

Dọn dẹp, làm thiện nguyện, cầu an

Vì đây là ngày trực khai có cát thần chiếu tới như là đại hồng sa, đại minh, nguyệt tài, sinh khí, thần tại nên rất thích hợp với công việc như là dọn dẹp, tuyển dụng, cầu tài, cầu tự, cầu an, hạ giải, làm thiện nguyện... thì sẽ rất là phù hợp. Ở ngày này các bạn nên dành thời gian bên gia đình sau những giờ làm việc bận rộn để tình cảm gia đạo thêm khăng khít, thêm ấm êm và hạnh phúc.

Phóng sinh

Giống như nhiều dịp lễ lớn trong năm, người Việt Nam quan niệm rằm tháng 7 âm lịch nên thực hiện nghi thức phóng sinh. Các động vật như cá, chim, rùa thường được lựa chọn để thả về môi trường tự nhiên.

Thăm mộ

Thăm mộ, tảo mộ là một trong những hoạt động không thể thiếu trong tháng "cô hồn". Theo quan niệm dân gian của người Việt, việc thăm mộ, thắp hương cho người đã mất vào những dịp quan trọng như rằm tháng 7 là điều cần thiết. Đây cũng là tín ngưỡng thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với những người đã khuất.

Đi chùa

Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu siêu, cầu sức khỏe… Bạn có thể cúng cô hồn bất kỳ ngày nào trong tháng. Nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt để tỏ lòng thành của gia đình mình.

Làm việc thiện

Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ trên vietnamnet.vn, Vu Lan là mùa báo ân, mọi người nên làm việc thiện, nói lời ái ngữ, suy nghĩ những ý tưởng thiện lành để cầu sự bình an cho bản thân, gia đình đang còn hiện thế; đồng thời, hồi hướng cầu nguyện siêu độ cho cha mẹ, tiên tổ đã quá vãng. Đó là việc làm có ý nghĩa và thiết thực nhất trong mùa tháng 7 này.

Mọi hiện tượng tốt xấu đều do tâm tạo tác, “tâm thanh tịnh thế giới sẽ thanh tịnh”, “tâm an lành cảnh giới sẽ an lành”…, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nói.

Làm mâm cúng cô hồn để trước cửa hay ngoài trời để giúp đỡ những vong hồn ma quỷ đói và thiếu thốn lang thang ở dương gian.

Tuy nhiên khi cúng cô hồn xong, gia chủ hãy tung một nắm gạo hoặc muối từ trong nhà ra khỏi cửa. Hành động này giống như tiễn cô hồn, xua tan âm khí. Chú ý, không ném gạo muối từ ngoài vào trong nhà.

Đoàn tụ

Mọi người trong gia đình cùng quây quần vui vẻ, tránh xung đột, giữ hòa khí và cùng nhau chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7. Chuẩn bị chu đáo lễ vật và tiến hành đúng, đủ các nghi lễ cúng Rằm tháng 7 để tỏ lòng thành kính nhất gửi tới gia tiên.

Ngoài ra, trong tháng 7 âm thì nên hạn chế sát sinh, ăn chay để tránh điều dữ. Tránh để xảy ra xung đột, giữ thái độ nhã nhặn, vui vẻ. Nên để sáng đèn nếu nằm ngủ trong phòng bệnh viện. Nên cúng xe ô tô nếu gia đình có xe.

