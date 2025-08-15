Gặp vận xui, đừng hoảng, thử ngay cách hóa giải đơn giản này

Rắc muối

kinhtedothi.vn cho biết, quan niệm của người Phương Đông từ xưa đến nay, muối có thể xua đuổi tà ma và đem lại may mắn. Bên cạnh đó, tục mua muối đầu năm còn mang ý nghĩa mong muốn sự đậm đà trong tình cảm gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Đây là cách tăng vận may tài lộc cực kỳ hiệu quả.

Không những vậy, muối còn có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui rất hiệu quả, vì vậy, khi chúng ta gặp nhiều điều xui rủi trong cuộc sống hãy lấy một ít muối ném qua vai trái của mình. Mặt khác, việc rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ còn góp phần cho gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà.

Ngoài ra, bạn có thể tẩy trần bằng việc tắm nước muối. Cách làm rất đơn giản, thêm 2 đến 3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường, ngoài việc xua đi điều rủi, nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Thắp hương

Nếu cuộc sống bạn đang gặp nhiều khó khăn, hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị Thần, Phật để giúp xua đi vận xui.

Khi thắp hương, nên thắp số hương lẻ chứ không nên thắp số chẵn và nên chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để vừa tỏ lòng thành kính, vừa mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái.

Trưng bày đá phong thủy

Đá phong thủy có nhiều loại khác nhau, mỗi loại cũng sẽ có những công dụng riêng. Bạn có thể dùng đá phong thủy để trưng trong nhà, đặt ở phòng làm việc hoặc mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu.

Nếu bạn gặp trắc trở trong chuyện tình yêu, hãy dùng đá hồ ly để hóa giải. Đá thạch anh sẽ giúp bạn tránh xa được ta khí, không cho chúng xâm nhập làm hại chúng ta. Còn đá xà cừ, sẽ ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại bạn.

Mang theo chìa khóa

Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay… bất li thân của bạn.

Đeo chùm chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có.

Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa: Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu.

Chôn gương vỡ

Gương vỡ là điềm báo vô cùng xấu. Để hóa giải điều này, khi vô tình làm vỡ gương hãy gom tất cả mảnh vỡ vào một bao đen, sau đó chôn nó xuống một khoảng đất trống chính là một cách hóa giải vận xui. Điều này vừa giúp bạn tránh được những điều không may còn hạn chế việc các thành viên trong gia đình bị thương.

Tắm nước lá

Các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa "tẩy trần" giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc hay dùng 7 loại hoa nhiều màu (trừ màu trắng) ngâm nước tắm. Đặc biệt lưu ý sau khi tắm hãy gói chúng vứt ngay vì lúc này, chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết.

Dọn dẹp nhà cửa

Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình.

Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của bạn để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn.

Khi dọn nhà có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào. Điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của bạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.