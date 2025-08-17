Người mệnh này đại kỵ không được trồng cây kim tiền trong nhà nếu không muốn 'tán gia bại sản'

Ý nghĩa cây kim tiền trong phong thủy

Biểu tượng của tài lộc, phú quý và thịnh vượng

Cây kim tiền tượng trưng cho tài vận hanh thông, phú quý ổn định và sự nghiệp phát triển bền vững. Theo nghiên cứu của Đại học Trung Sơn (Trung Quốc, năm 2016), hình thái lá và thân cây mọc hướng lên thể hiện sự tăng trưởng, thu hút năng lượng tích cực về tài chính trong không gian sống hoặc làm việc.

Ngoài ra, sắc xanh dịu của cây tạo cảm giác an tâm, ổn định về mặt tâm lý – yếu tố nền tảng trong môi trường kinh doanh.

Cây hút tài khí, hóa giải vận xui

Không chỉ thu hút tài lộc, kim tiền còn giúp chuyển hóa năng lượng tiêu cực trong không gian sống. Trong phong thủy học hiện đại, cây xanh có khả năng điều tiết luồng khí bằng cách hỗ trợ cân bằng giữa âm và dương.

Đặc biệt, nếu đặt cây tại các vị trí ám khí như góc nhọn, gần lối đi ra vào hoặc nhà vệ sinh, cây kim tiền có thể hấp thu khí xấu, giúp gia chủ ổn định cuộc sống và gặp nhiều may mắn.

Cây kim tiền hợp với tuổi nào

Cây kim tiền là cây hợp với tuổi Tý nhất (tuổi chuột). Những người tuổi Tý là những người giỏi trong việc kiếm tiền nhưng quản lý tiền bạc lại không tốt nên trồng cây kim tiền trong nhà không chỉ giúp mang lại tài lộc mà còn giúp giữ tiền tốt hơn.

Người mệnh nào không nên trồng cây kim tiền?

Người mệnh Thổ

Cây kim tiền thuộc thuộc tính Mộc trong ngũ hành. Tuy nhiên, khi xét theo ngũ hành sinh khắc, Mộc khắc Thổ, do đó cây kim tiền sẽ không phù hợp với những người có mệnh Thổ. Vì vậy, người mệnh Thổ không nên trồng loại cây này trong nhà kẻo 'tán gia bại sản'.

Người mệnh Kim

Người mệnh Kim cũng không nên trồng cây kim tiền, bởi mệnh Kim là một trong năm yếu tố thuộc Ngũ hành, đại diện cho kim loại, kim khí với đặc tính sắc bén, cứng rắn. Trong phong thủy dao (kim loại) chặt cây nên những người mệnh Kim cũng không thích hợp trồng cây kim tiền.

Bên cạnh đó, cây kim tiền cũng không hợp với những người có mệnh Thủy. Nếu người mệnh Thủy muốn trồng cây kim tiền thì nên trồng vào nước và hoặc phải thêm sỏi đá trắng để trang trí.

Lưu ý, tuyệt đối không đặt cây kim tiền trong phòng ngủ vì nó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vào ban đêm, cây thực hiện quá trình hô hấp, hút oxy và thải ra khí carbonic. Ngoài ra, gia đình có trẻ nhỏ cũng nên cân nhắc khi trồng cây kim tiền vì phần thân và lá của cây có chứa độc.

Cách chăm sóc cây kim tiền

Cây kim tiền thích ánh sáng gián tiếp. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng không trực tiếp chiếu vào như ở ban công hoặc cạnh cửa sổ. Tránh đặt cây kim tiền dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp vì có thể gây cháy lá.

Tránh để đất trồng cây kim tiền quá ẩm ướt hoặc quá khô, như vậy cây không thể phát triển tốt được.

Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân bón lỏng, cách 2-3 tháng thì bón cho cây 1 lần để cung cấp dinh dưỡng cho cây kim tiền. Bạn nên rải một ít phân bón tan chậm xung quanh gốc cây kim tiền, nên cách gốc khoảng 10-20 cm.

Tưới nước đều khắp bề mặt đất cho đến khi nước thoát ra từ lỗ thoát nước của chậu. Tránh để đất trồng cây kim tiền quá ẩm ướt hoặc quá khô, như vậy cây không thể phát triển tốt được.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.