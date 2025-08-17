Những điều kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' người bán hàng, kinh doanh tuyệt đối không nên làm
GĐXH - Người dân quan niệm tháng "cô hồn" là tháng "ma quỷ", không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc kinh doanh, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa… đều tránh tháng 7.
Vay mượn đầu tháng cô hồn
Vào những ngày đầu tháng cô hồn, những người kĩ tính hoặc kinh doanh buôn bán thường kị việc vay mượn, trả nợ hoặc đòi tiền vào ngày mùng 1 hàng tháng, vì sẽ làm cho tiền của bị tiêu tan, không sinh lợi.
Ngoài ra, vào tháng cô hồn các chủ kinh doanh cũng không nên ký kết hợp đồng, thỏa thuận hay vay mượn tiền vì dễ gây ra hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc bị lừa đảo.
Không nên thay đổi nhân sự
Trong thời gian này, chủ kinh doanh cũng hạn chế hoặc không nên thay đổi nhân sự vì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của công việc.
Vì vậy, các chủ kinh doanh đang có ý định di chuyển sang địa điểm mới thì cân nhắc đợi qua tháng 7 âm lịch.
Không chụp hình qua gương trong tháng cô hồn
Hãy cẩn thận và thận trọng với việc chụp ảnh qua gương vào ban đêm, vì theo quan niệm dân gian, gương thường được coi là một cánh cửa kết nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Chụp ảnh qua gương có thể tạo ra một loại cầu nối cho các ma quỷ, và dẫn đến việc họ có thể tìm cách xâm nhập vào không gian của bạn.
Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã
Vào tháng này bạn không nên tùy tiện đốt vàng mã, chỉ nên thực hiện vào dịp cần thiết vì việc này được cho là dễ dàng thu hút những ma quỷ lang thang khắp nơi kéo đến làm phiền cuộc sống của bạn. Chính vì thế, nếu không cần thiết bạn hãy hạn chế việc đốt tiền vàng, vàng mã.
Không nên cắt tóc
Theo quan niệm dân gian, việc cắt tóc vào thời điểm này có thể tạo điều kiện cho âm khí tiêu cực xâm nhập vào cơ thể của bạn, kéo theo những tai họa, bệnh tật, cảm giác đau ốm. Vì vậy để tránh rủi ro này, hãy kiêng kỵ trong tháng cô hồn, đợi hết tháng rồi hãy cắt tóc.
Không ăn vụng đồ cúng
Rằm tháng 7, nhiều chủ kinh doanh sẽ có mâm cúng tháng cô hồn để ban phát đồ ăn cho các quỷ đói, linh hồn lang thang, nhằm mong muốn họ phù hộ cho việc kinh doanh trở nên phát đạt. Tuy nhiên bạn nên đợi nghi thức cúng đã hoàn thành rồi mới sử dụng. Tuyệt đối không ăn vụng đồ của người âm khi chưa cúng hoặc chưa xin phép vì sẽ dễ dàng rước họa vào thân.
Không cắm đũa giữa bát cơm
Một quy tắc quan trọng mà chủ kinh doanh cần tuân theo: Tránh cắm đũa đứng thẳng giữa bát cơm. Điều này có thể được hiểu như việc cúng tế, tương tự như hình thức thắp hương, và theo tín ngưỡng dân gian, hành động này có thể dẫn dụ ma quỷ vào bàn ăn chung.
Không cúng 3 món đại kỵ
Thịt vịt: Mặc dù thịt vịt là thực phẩm phổ biến, thường thấy trong nhiều mâm cúng, nhưng rằm tháng 7 cúng vịt được cho là không thích hợp bởi sẽ mang đến vận xui, dễ xảy ra cãi vã.
Nhiều nơi còn cho rằng thịt vịt là mang đến sự tan đàn, xẻ nghé, do đó bạn nên tránh không cúng, cũng như hạn chế ăn thịt vịt vào những ngày này.
Thịt chó: Tương tự như thịt vịt, thịt chó là thực phẩm mà nhiều người tránh ăn vào dịp đầu tháng, đầu năm hay thờ cúng. Bởi theo người xưa thì thịt chó không may mắn, đem đến xui xẻo nên không ai thờ cúng thịt chó cả. Những ngày đầu tháng âm lịch thì bạn cũng kiêng thịt chó, để mọi việc được suôn sẻ, thông hanh.
Mực: Người ta thường nói "đen như mực", do đó loại hải sản này cũng không nên được đem lên thờ cúng ông bà, tổ tiên, thần tài. Bởi nhiều người lo sợ rằng các món ăn từ mực sẽ khiến mọi thứ xui xẻo, công việc gặp trắc trở, tiền bạc dễ thất thoát, hay cãi vã.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
