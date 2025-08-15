Trong ‘tháng cô hồn’ nên mua đồ vật gì để hút may mắn, bình an
GĐXH - Tháng cô hồn là dịp để chúng ta chắp cánh ước nguyện và thu hút những điều tốt lành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số đồ vật nên mua trong ‘tháng cô hồn’ để tạo điểm nhấn phong thủy tích cực trong không gian sống.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ trên Báo Vietnamnet, cho rằng, tháng cô hồn là tháng "xá tội vong nhân", một tín ngưỡng quan trọng của người Việt. Ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng, chuyên gia còn chỉ ra những điều nên hay không nên trong tháng 7 âm theo dân gian để nhận về những điều may mắn, bình an cho gia chủ. Dưới đây là một số đồ vật nên mua trong 'tháng cô hồn' để có thêm may mắn.
Lá bồ đề mạ vàng
Lá bồ đề tượng trưng cho may mắn và tài lộc, bảo vệ bình an cho gia chủ. Trong tháng 7 cô hồn được xem là xui xẻo, mua quà tặng là lá bồ đề mạ vàng để cầu bình an, may mắn cũng là điều nên làm để có thêm may mắn.
Bật lửa
Theo quan niệm phong thủy, lửa biểu trưng cho sự nhiệt huyết, sự sống và may mắn. Trong tháng cô hồn, việc mua một chiếc bật lửa và giữ nó trong nhà có thể mang lại niềm vui và may mắn cho gia đình.
Bật lửa cũng tượng trưng cho sự phát triển và tăng cường năng lượng. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ lửa luôn sáng để duy trì sự nhiệt huyết và tài lộc trong gia đình.
Hồ lô bát tiên mạ vàng
Hồ lô bát tiên mạ vàng là vật phẩm phong thủy nên mua trong tháng cô hồn. Đây là vật mang ý nghĩa bình an, sức khỏe và trường thọ. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến điềm lành cho gia chủ, hóa giải điềm xấu.
Hình tượng chuông gió
Chuông gió là một vật phẩm phong thủy phổ biến được sử dụng để tạo âm thanh và không gian yên bình. Trong tháng cô hồn, việc mua một chiếc chuông gió và treo nó ở nơi có gió thổi sẽ giúp thanh lọc không khí và mang lại tĩnh tâm cho không gian sống. Chuông gió cũng có khả năng đuổi đi những linh hồn tiêu cực và mang đến sự cân bằng và hài hòa.
Tượng Tỳ Hưu
Trong các vật phẩm phong thủy được sử dụng để xua đuổi tà khí trong tháng cô hồn, Tỳ Hưu được coi là linh vật hàng đầu. Tỳ Hưu không chỉ mang lại may mắn và tài lộc mà còn giúp gia chủ thu hút và bảo vệ tài sản.
Đặc biệt, Tỳ Hưu chỉ ăn vàng, bạc và châu báu, không bao giờ ăn thức ăn bình thường và cũng không có hậu môn, tượng trưng cho việc của cải vào nhà mà không thất thoát ra ngoài.
Tỳ Hưu được xem như một linh vật phong thủy mang lại may mắn và tài lộc, đặc biệt cho những ai đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, kinh doanh hay xổ số. Do đó, những người làm ăn kinh doanh, hay những người cần cầu may cho công việc thường thỉnh tượng Tỳ Hưu về đặt tại nơi làm việc hoặc trong nhà để hóa giải điềm xấu và thu hút vận may.
Đèn lồng đỏ
Đèn lồng đỏ được coi là một biểu tượng của may mắn và bình an trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm, việc treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà sẽ giúp chặn đứng sự quấy phá của linh hồn và mang lại ánh sáng cho gia đình.
Đèn lồng đỏ cũng thể hiện sự phồn thịnh và tài lộc. Nếu bạn không tìm thấy đèn lồng đỏ, có thể sử dụng đèn thường để tạo điểm nhấn ánh sáng cho không gian sống.
Cóc ba chân ngậm tiền vàng
Cóc ba chân, hay còn gọi là Thiềm Thừ, là một linh vật biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, có khả năng chiêu tài, hút lộc và mang tiền bạc vào nhà hoặc công ty. Đặc biệt, Thiềm Thừ được xem là linh vật tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng, nên rất được ưa chuộng trong phong thủy.
Không chỉ dừng lại ở việc mang lại may mắn và tài lộc, tượng Thiềm Thừ còn có khả năng trừ tà, tránh sát khi được bày trí trong nhà, trên bàn làm việc hoặc trên bàn thờ thần Tài. Đặc biệt trong tháng "cô hồn", việc thỉnh và bài trí tượng Thiềm Thừ giúp gia đình tránh được những điều không may, đồng thời tăng cường năng lượng tích cực từ các vị thần bảo trợ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
