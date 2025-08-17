Người tuổi Sửu để gì trong xe ô tô mang đến vạn dặm bình an
GĐXH - Khi tham gia giao thông, đặc biệt là di chuyển những quãng đường dài bằng phương tiện ô tô, mọi người luôn đề cao sự an toàn lên trên hết. Vì vậy, vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa cầu chúc thượng lộ bình an đã và đang được nhiều chủ xe quan tâm.
Tuổi Sửu
Những người tuổi Sửu sinh năm: Năm 1925, 1985 - tuổi Ất Sửu – mệnh Kim; Năm 1937, 1997 - tuổi Đinh Sửu – mệnh Thủy; Năm 1949, 2009 - tuổi Kỷ Sửu – mệnh Hỏa; Năm 1901, 1961, 2021 - tuổi Tân Sửu – mệnh Thổ; Năm 1913, 1973 – tuổi Quý Sửu – mệnh Mộc.
Tuổi Sửu nên để gì trên xe ô tô?
Dây khánh treo ô tô gắn tượng Phật
Theo các chuyên gia phong thủy, tượng Phật Bồ Tát Hư Không Tạng chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất cho những người thuộc Giáp Sửu. Bồ Tát Hư Không Tạng là hiện thân của đấng trí tuệ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, tấm lòng đức độ mênh mông để độ trì chúng sinh. Những yếu tố về tâm, trí, đức hội tụ giúp cho con người nơi trần gian khi nhìn vào tượng Phật được thông tỏ lẽ đời, bớt sân si, và hướng tới hoàn thiện phẩm chất, trí tuệ.
Những chủ xe tuổi Sửu chỉ cần treo dây khánh có gắn tượng Bồ Tát Hư Không Tạng ở vị trí trung tâm của buồng lái sẽ mang đến không chỉ sự tập trung, tĩnh tại để mọi chặng đường được thuận lợi, mà còn đem lại vận khí tốt cho đường học vấn, công danh.
Vật phẩm phong thủy cho xe ô tô cần thiết, quan trọng nhưng không thể tùy ý lựa chọn. Các chủ xe cần biết để tránh sử dụng vật trang trí không hợp lý. Do đó khi chọn vật trang trí cho xe ô tô cần chú ý rất nhiều yếu tố khác nhau.
Tượng linh vật để xe ôtô mang đến may mắn và tài lộc
Tượng rắn hoặc tượng gà trống
Theo phong thủy, khi đặt trên xe hoặc trong nhà những tượng linh vật phù hợp với con giáp, sẽ giúp phát huy hơn những ưu điểm và hạn chế lại những nhược điểm của con giáp tuổi mình.
Với chủ xe tuổi Sửu, khi chọn tượng linh vật đặt trên taplo ô tô, ta có Tam Hợp đó là Tỵ – Dậu – Sửu. Vì thế người mang giáp Trâu nên chọn tượng linh vật là tượng Rắn hoặc tượng Gà. Gà và Rắn là hai linh vật sẽ xua đuổi đi tà khí, vận đen, tránh cho tuổi Trâu những đàm tiếu thị phi không đáng có để hưởng những vận may, tài lộc rộng mở, vạn sự bình an.
Rắn là biểu tượng của sự linh hoạt, nên sẽ tiết chế được bản tính chậm chạp của người tuổi Trâu, giúp họ nắm bắt thời cơ nhanh chóng hơn.
Gà trống là biểu tượng của nhiệt huyết xã hội, nên sẽ hỗ trợ tuổi Sửu mạnh dạn hơn trong mở rộng quan hệ để tạo đà phát triển công danh.
Tượng Trâu
Từ xa xưa, ông cha ta có câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Vì thế, với tâm niệm của người Việt Nam, trâu luôn là linh vật đại diện cho sự nghiệp thành công. Một bức tượng trâu phong thủy đặt chính giữa taplo ô tô của người tuổi Sửu sẽ thúc đẩy tinh thần, năng lượng của chủ nhân, đồng thời góp phần hút khí vượng, tài lộc đuề huề.
Theo phong thủy, trâu còn mang ý nghĩa trấn an biến cố, trừ khử những hung tinh như Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. Do đó, người tuổi Sửu đặt tượng trâu trên xe ô tô sẽ giúp thượng lộ bình an trên mọi cung đường.
Khi chọn tượng trâu cho người tuổi Sửu, chủ xe cũng nên để ý đến mệnh của mình, mỗi mệnh sẽ tương sinh và tương khắc với những màu sắc, chất liệu khác nhau. Mọi người nên chọn theo màu tương sinh, tránh xa những màu tương khắc để ý nghĩa phong thủy được trọn vẹn nhất. Ví dụ như người sinh năm 1949, tuổi Sửu mệnh Hỏa sẽ hợp với linh vật trâu màu đỏ hoặc màu xanh lá cây. Người sinh năm 1985, tuổi Sửu mệnh Kim thì nên mua linh vật trâu bằng hợp kim, kim loại, hoặc các loại đá có ánh kim, dát vàng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
