Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ở
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.
Củ gừng tươi cho con gái về nhà chồng mùa mưa
Tôi về quê miền Trung dự đám cưới của cô em họ. Ngày dựng rạp đang có mưa thì bà Tư – người nổi tiếng mát tay và "khéo giữ vía" trong xóm cầm mấy củ gừng tươi bỏ trong túi lưới nhỏ màu đỏ đến.
Bà Tư cầm túi gừng tươi trao cho cô gái trẻ sắp về nhà chồng và dặn:
- Cầm lấy nghe con, của này để trên bếp, trong nhà sẽ ấm. Gừng giữ hơi, giữ vía, giữ cả hạnh phúc nếu con biết dùng.
Cô em họ tôi cầm túi gừng tươi, đôi mắt ánh lên lòng biết ơn bà Tư giữa ngày mưa lạnh ngắt.
Gừng tươi không chỉ là gia vị nấu ăn, mà là vị thuốc, là mẹo dân gian, là một "phép màu" phong thủy rất gần gũi trong từng gian bếp Việt.
Gừng tươi trong văn hóa phương Đông – cay mà không dữ, nóng mà dịu. Từ xa xưa, ông bà ta đã dùng gừng không chỉ để làm ấm bụng, mà còn để "làm ấm nhà". Trong y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, đi vào ba kinh phế – tỳ – vị.
Còn trong phong thủy, gừng được xem là một biểu tượng của dương khí mạnh mẽ, có khả năng xua đuổi khí lạnh, năng lượng tiêu cực, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.
Những cách dùng gừng tươi trong phong thủy và đời sống
1. Đặt gừng tươi ở bếp – Giữ hơi ấm gia đình
Gian bếp là nơi hội tụ khí lực, nuôi dưỡng dạ dày và tinh thần cả nhà.
- Một bát gừng tươi, hoặc khô để nơi góc bếp giúp xua ẩm, còn giữ dương khí lan tỏa, giúp gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.
– Gừng đặt trong chén sành nhỏ, thay mới mỗi tuần.
– Nếu muốn tăng hiệu quả, có thể thêm 1-2 lát vỏ quế khô.
2. Đun nước gừng tươi xông nhà giúp xua tà khí, đón năng lượng mới
Khi chuyển nhà, khai trương, hay cảm thấy trong nhà có khí âm nặng nề, hãy thử xông nhà bằng nước gừng.
Cách làm:
– Đun sôi 1 lít nước với 5–7 củ gừng đập dập.
– Khi nước bốc hơi, mở cửa sổ, tay cầm nồi hoặc đặt nơi trung tâm nhà cho hơi lan tỏa.
– Trong lúc xông, có thể niệm lời chúc phúc, tụng kinh nhẹ hoặc thắp nhang.
Dùng nước gừng tươi xông nhà giúp tẩy uế, thanh lọc không gian, giảm cảm giác nặng đầu, ngủ sâu hơn...
3. Gừng tươi trong phong thủy giữ dương khí, tài lộc
Trong tháng âm thịnh, hoặc ngày mưa lạnh, người già, trẻ nhỏ hay nữ giới thường dễ mất ngủ, lạnh bụng, đau đầu. Một lát gừng đắp lên rốn hoặc chà vào gan bàn chân có thể kích hoạt khí huyết, giúp dễ chịu hơn rất nhiều.
Một chén nước gừng ấm, đặt nơi bàn làm việc vào sáng đầu tuần, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang ý nghĩa "khai khí - khơi tài". Gừng được ví như tia lửa khai mở đầu ngày, đặc biệt hữu dụng với người làm kinh doanh, sáng tạo hoặc cần đối thoại nhiều.
Mẹo dân gian truyền đời:
– Gừng lát mỏng hơ ấm, chà dưới chân trước khi ngủ.
– Nước gừng ngâm chân tối giúp ngủ ngon, giảm lạnh tay chân.
4. Gừng tươi trừ vía cho trẻ sơ sinh hoặc người mới ốm dậy
Trong dân gian, trẻ mới sinh hay quấy khóc vô cớ, ông bà ta thường đun nước gừng tắm loãng, kết hợp treo một nhánh gừng nhỏ đầu giường để giữ vía. Với người vừa hết bệnh hoặc sau khi đi đám tang, có thể dùng nước gừng lau người hoặc xoa tay để tránh âm khí vướng theo.
Ngoài ra, pha trà gừng với mật ong uống vào sáng sớm cũng là cách giữ dương khí ổn định suốt ngày.
Một củ gừng tươi đặt trong xe hơi (hộc để đồ, hoặc treo kèm túi thơm trên xe) giúp việc lái xe thêm an toàn, hành trình suôn sẻ. Đồng thời, gừng tươi giữ cho người trong xe tỉnh táo, tăng tập trung, và theo phong thủy là giữ hành trình hanh thông, tránh khí xấu dọc đường.
Gừng tươi cũng có thể giúp người yếu chống say xe.
Gừng – món quà của đất mẹ, phép mầu của lòng người. Trong thế giới hiện đại, củ gừng tươi giúp ấm bụng, ấm cơ thể, ấm nhà, cũng là gia vị của bếp, là bài thuốc của sức khỏe, là pháp khí phong thủy trong tay những người biết trân quý sự sống. Nếu bạn đang cần thắp lại năng lượng dương, khơi mở dòng chảy mới cho Thân – Tâm – Nhà cửa.
Lưu ý khi dùng gừng trong phong thủy
- Không dùng gừng mốc, héo úa – dễ phản tác dụng.
- Gừng nên được thay định kỳ 7 ngày/lần, nhất là khi dùng để đặt hoặc xông.
- Không lạm dụng – gừng là chất dương mạnh, nếu gia đình đang có người nóng tính, cần dùng vừa đủ.
* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo
‘Bí kíp’ siêu đỉnh để giày vải hết ố vàngỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Giày vải, đặc biệt là giày màu trắng rất dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Vậy làm sao để giày vải hết ố vàng và luôn trắng sạch như mới? Hãy tham khảo ngay các “bí kíp” siêu đỉnh có trong bài viết dưới đây.
Tại sao cần đặt vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Dần?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn và sự bình an trên mọi nẻo đường? Tất cả có trong bài viết sau.
Vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo giải tam tai, chiêu tài hút lộcỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược thực thi để chèo lái cơ quan. Ngoài tài năng và năng lực của bản thân, thì phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy trong phòng làm việc cũng đóng vai trò không nhỏ quyết định đến sự thuận lợi và phát triển của cơ quan.
Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng người Việt, cách khấn không chỉ là hình thức. Đó là nhịp cầu kết nối giữa tâm ý người sống và cõi vô hình, nơi mà lời nói nếu phát ra đúng cách có thể trở thành lời thỉnh, lời nguyện, lời thưa trình thiêng liêng.
Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn và được mọi người coi là tháng “xui xẻo” nhất năm. Vậy những kiêng kỵ tháng 7 âm lịch nào bạn cần chú ý khi mà tháng 7 âm đang cận kề.
3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ được quan niệm là dễ đem tới những điều xui. Để ngôi nhà thêm trường khí tốt, nâng cao năng lượng cát lành, giúp công việc hanh thông và thuận lợi, mọi người nên làm ngay 3 việc này trước khi tháng ‘cô hồn’ bắt đầu.
Bài trí bàn ăn theo mệnh để thu hút tài lộc, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn ăn không chỉ là nơi sum họp của gia đình mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Việc bài trí bàn ăn đúng cách có thể giúp gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn, đồng thời còn thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.
Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.
‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai đi giày trắng nếu không biết cách vệ sinh và bảo quản, giày trắng sẽ dễ bị bẩn và nhanh hỏng. Để các bạn có thể yên tâm sử dụng, bài viết dưới đây sẽ bật mí cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả nhất.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiếnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bày trí cây xanh sẽ góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo. Theo nghiên cứu cho thấy, việc nhìn ngắm cây xanh cũng có tác dụng giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhất là sau những khoảng thời gian làm việc, họp hành mệt mỏi và căng thẳng.
3 khung giờ trong ngày đại kỵ không thắp hươngỞ
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.