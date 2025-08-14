Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ở

Củ gừng tươi cho con gái về nhà chồng mùa mưa

Tôi về quê miền Trung dự đám cưới của cô em họ. Ngày dựng rạp đang có mưa thì bà Tư – người nổi tiếng mát tay và "khéo giữ vía" trong xóm cầm mấy củ gừng tươi bỏ trong túi lưới nhỏ màu đỏ đến.

Bà Tư cầm túi gừng tươi trao cho cô gái trẻ sắp về nhà chồng và dặn:

- Cầm lấy nghe con, của này để trên bếp, trong nhà sẽ ấm. Gừng giữ hơi, giữ vía, giữ cả hạnh phúc nếu con biết dùng.

Cô em họ tôi cầm túi gừng tươi, đôi mắt ánh lên lòng biết ơn bà Tư giữa ngày mưa lạnh ngắt.

Gừng tươi không chỉ là gia vị nấu ăn, mà là vị thuốc, là mẹo dân gian, là một "phép màu" phong thủy rất gần gũi trong từng gian bếp Việt.

Gừng tươi trong văn hóa phương Đông – cay mà không dữ, nóng mà dịu. Từ xa xưa, ông bà ta đã dùng gừng không chỉ để làm ấm bụng, mà còn để "làm ấm nhà". Trong y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, đi vào ba kinh phế – tỳ – vị.

Còn trong phong thủy, gừng được xem là một biểu tượng của dương khí mạnh mẽ, có khả năng xua đuổi khí lạnh, năng lượng tiêu cực, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.

Gừng tươi là gia vị nấu ăn, còn là vị thuốc dân gian, là "phép màu" phong thủy rất gần gũi trong gian bếp Việt. Ảnh internet

Những cách dùng gừng tươi trong phong thủy và đời sống

1. Đặt gừng tươi ở bếp – Giữ hơi ấm gia đình

Gian bếp là nơi hội tụ khí lực, nuôi dưỡng dạ dày và tinh thần cả nhà.

- Một bát gừng tươi, hoặc khô để nơi góc bếp giúp xua ẩm, còn giữ dương khí lan tỏa, giúp gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

– Gừng đặt trong chén sành nhỏ, thay mới mỗi tuần.

– Nếu muốn tăng hiệu quả, có thể thêm 1-2 lát vỏ quế khô.

2. Đun nước gừng tươi xông nhà giúp xua tà khí, đón năng lượng mới

Khi chuyển nhà, khai trương, hay cảm thấy trong nhà có khí âm nặng nề, hãy thử xông nhà bằng nước gừng.

Cách làm:

– Đun sôi 1 lít nước với 5–7 củ gừng đập dập.

– Khi nước bốc hơi, mở cửa sổ, tay cầm nồi hoặc đặt nơi trung tâm nhà cho hơi lan tỏa.

– Trong lúc xông, có thể niệm lời chúc phúc, tụng kinh nhẹ hoặc thắp nhang.

Dùng nước gừng tươi xông nhà giúp tẩy uế, thanh lọc không gian, giảm cảm giác nặng đầu, ngủ sâu hơn...

Gửng tươi được phong thủy sử dụng để bảo vệ sức khỏe, tránh lạnh, giữ dương khí. Ảnh internet

3. Gừng tươi trong phong thủy giữ dương khí, tài lộc

Trong tháng âm thịnh, hoặc ngày mưa lạnh, người già, trẻ nhỏ hay nữ giới thường dễ mất ngủ, lạnh bụng, đau đầu. Một lát gừng đắp lên rốn hoặc chà vào gan bàn chân có thể kích hoạt khí huyết, giúp dễ chịu hơn rất nhiều.

Một chén nước gừng ấm, đặt nơi bàn làm việc vào sáng đầu tuần, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang ý nghĩa "khai khí - khơi tài". Gừng được ví như tia lửa khai mở đầu ngày, đặc biệt hữu dụng với người làm kinh doanh, sáng tạo hoặc cần đối thoại nhiều.

Mẹo dân gian truyền đời:

– Gừng lát mỏng hơ ấm, chà dưới chân trước khi ngủ.

– Nước gừng ngâm chân tối giúp ngủ ngon, giảm lạnh tay chân.

4. Gừng tươi trừ vía cho trẻ sơ sinh hoặc người mới ốm dậy

Trong dân gian, trẻ mới sinh hay quấy khóc vô cớ, ông bà ta thường đun nước gừng tắm loãng, kết hợp treo một nhánh gừng nhỏ đầu giường để giữ vía. Với người vừa hết bệnh hoặc sau khi đi đám tang, có thể dùng nước gừng lau người hoặc xoa tay để tránh âm khí vướng theo.

Ngoài ra, pha trà gừng với mật ong uống vào sáng sớm cũng là cách giữ dương khí ổn định suốt ngày.

Một củ gừng tươi đặt trong xe hơi (hộc để đồ, hoặc treo kèm túi thơm trên xe) giúp việc lái xe thêm an toàn, hành trình suôn sẻ. Đồng thời, gừng tươi giữ cho người trong xe tỉnh táo, tăng tập trung, và theo phong thủy là giữ hành trình hanh thông, tránh khí xấu dọc đường.

Gừng tươi cũng có thể giúp người yếu chống say xe.

Gừng – món quà của đất mẹ, phép mầu của lòng người. Trong thế giới hiện đại, củ gừng tươi giúp ấm bụng, ấm cơ thể, ấm nhà, cũng là gia vị của bếp, là bài thuốc của sức khỏe, là pháp khí phong thủy trong tay những người biết trân quý sự sống. Nếu bạn đang cần thắp lại năng lượng dương, khơi mở dòng chảy mới cho Thân – Tâm – Nhà cửa.

Lưu ý khi dùng gừng trong phong thủy - Không dùng gừng mốc, héo úa – dễ phản tác dụng. - Gừng nên được thay định kỳ 7 ngày/lần, nhất là khi dùng để đặt hoặc xông. - Không lạm dụng – gừng là chất dương mạnh, nếu gia đình đang có người nóng tính, cần dùng vừa đủ.

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo

